ТАСС: Россия попросила ОАЭ проверить наличие в стране имущества Блиновской

Российские правоохранительные органы направили в ОАЭ международное поручение для проверки наличия в арабском государстве имущества блогера Елены Блиновской, которая обвиняется в неуплате налогов.

Об этом ТАСС заявили в правоохранительных органах.

«Правоохранительные органы направили международное поручение в Объединённые Арабские Эмираты для подтверждения наличия у них в стране имущества Блиновской», — сказал собеседник.

Уточняется, что если какое-либо имущество будет найдено, то он будет арестовано, чтобы в дальнейшем пойти на погашение причинённого ущерба.

Ранее Пресненский суд Москвы постановил поместить под домашний арест Блиновскую на два месяца.

27 апреля сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Блиновской по факту уклонения от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере. Позднее стало известно, что она была задержана при попытке выезда из страны.

Источник RT уточнил, что Блиновскую задержали рядом с лесом в Смоленской области, когда она пыталась пересечь границу с Белоруссией на люксовом автомобиле.