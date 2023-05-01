Доставка пенсий и ужесточение наказания за госизмену: какие законы вступают в силу в мае

С 1 мая 2023 года доставка страховой пенсии, выплачиваемой наличными, будет осуществляться исключительно через «Почту России». В этом месяце ужесточается ответственность за вовлечение несовершеннолетних в процесс потребления табака и никотиносодержащей продукции. Кроме того, вступает в силу закон, защищающий граждан РФ от неправомерных действий международных органов. Также теперь за госизмену предусматривается наказание в виде пожизненного лишения свободы. Подробнее об этих и других нововведениях — в материале RT.

Исключительное право «Почты России»

С 1 мая вступает в силу нововведение, согласно которому доставка пенсий наличными денежными средствами будет осуществляться исключительно организациями федеральной почтовой связи («Почта России»).

«Доставка страховой пенсии производится по желанию пенсионера через кредитную организацию путём зачисления сумм страховой пенсии на счет пенсионера в этой кредитной организации либо через организации федеральной почтовой связи путём вручения сумм страховой пенсии на дому или в кассе организации федеральной почтовой связи», — говорится в законе «О страховых пенсиях».

РИА Новости

© Виталий Тимкив

Как отмечал глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, в настоящее время 11,9 млн человек получают пенсию наличными, из них 10,4 млн (87%) обслуживаются почтой. При этом остальные 1,5 млн пенсионеров получают выплаты через альтернативных доставщиков, которые забирают «самые выгодные участки работы».

Почтовые марки

С 1 мая за Минцифры закрепляется право определять порядок и принципы издания и распространения почтовых марок. Отныне министерство сможет определять сюжеты.

Также за Минцифры закрепляется исключительное право на изготовление именных вещей для «Почты России» и «Почты Крыма».

Ипотека

Центробанк с 1 мая в целях ограничения рисков заёмщиков и банков повышает надбавки к коэффициентам риска по ипотеке.

«Повышение надбавок может привести к некоторому замедлению роста ипотеки, однако результатом станут более сбалансированный рост на рынке жилья, купирование рисков ценового пузыря, формирование банками запаса капитала на случай роста потерь по ипотечным кредитам», — говорится в сообщении ЦБ.

При этом регулятор готов рассмотреть снижение уровня надбавок, если использование рискованных схем в ипотеке прекратится, а стандарты кредитования улучшатся.

«Мама-предприниматель»

С 1 мая Минэкономразвития перезапускает проект «Мама-предприниматель», в рамках которого женщины, в том числе находящиеся в декрете, смогут пройти тренинги и открыть свое дело.

Для участниц будут проведены тренинги по следующим темам: работа с мотивацией, генерация идей и формирование прибыльных гипотез, бизнес-план, портреты целевой аудитории и её сегментация, маркетинг, экономика и точка безубыточности бизнеса.

«После участия в тренингах женщины сформируют проекты и представят их экспертам. Победительницы получат гранты на реализацию своих идей», — говорится на сайте национальныепроекты.рф.

Штрафы за продажу сигарет и вейпов

С 9 мая ужесточается ответственность за вовлечение несовершеннолетних в процесс потребления табака и никотиносодержащей продукции.

Штраф для граждан за вовлечение детей в процесс потребления табака теперь составит от 2 тыс. до 5 тыс. рублей. При этом родителей или опекунов за аналогичные действия оштрафуют на сумму от 5 тыс. до 7 тыс. рублей.

Штрафы за продажу сигарет, кальянов, вейпов и другого табака или никотиносодержащей продукции несовершеннолетним будут доходить до 600 тыс. рублей.

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Защита от неправомерных действий международных органов

В этот же день вступает в силу закон об уголовных сроках за содействие в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует.

Теперь, согласно новой статье 284.3 УК РФ, за помощь иностранным организациям в исполнении решений об уголовном преследовании российских должностных лиц, военных или добровольцев, «содействующих выполнению задач, возложенных на Вооружённые силы России», будут наказывать штрафом до 1 млн рублей или в размере зарплаты за три-пять лет либо лишением свободы на срок до пяти лет.

«Это законы, которые позволят защитить нашу страну и граждан от незаконных решений международных структур, в том числе Международного уголовного суда», — говорил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Напомним, 17 марта досудебная палата Международного уголовного суда объявила о выдаче ордеров на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, обвинив их в незаконной депортации жителей Украины в «ущерб украинским детям».

Ужесточение наказания за госизмену

Также с 9 мая вступает в силу закон об ужесточении ответственности за диверсии, терроризм и госизмену.

Теперь по ст. 275 УК РФ «Государственная измена» предусматривается наказание в виде пожизненного лишения свободы. Ранее — до 20 лет тюрьмы.

С 15 до 20 лет лишения свободы увеличился максимальный срок по статье «Террористический акт». Наказание за совершение акта международного терроризма — от 12 лет до пожизненного.

По статье «Диверсия» отныне предусматривается наказание до 20 лет лишения свободы.

До семи лет повышается минимальный срок за вербовку или вовлечение в совершение преступлений террористического характера, до 12 лет — за пособничество.

Участие в террористическом сообществе будет караться сроком от десяти до 15 лет.

Геномная информация

С 4 мая вступает в силу закон о сборе геномной информации.

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Взятие образца ДНК станет обязательным для всех лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, а также для граждан, подвергнутых административному аресту.

Отмечается, что изменения помогут в раскрытии и расследовании преступлений.

СВО

С 15 мая вступает в силу закон, сокращающий сроки признания без вести пропавшими и погибшими участников специальной военной операции.

Теперь всех участвующих в СВО могут признать безвестно пропавшими, если в течение шести месяцев нет сведений о месте их пребывания.

Кроме того, теперь справки о смерти военнослужащих смогут выдавать не только медорганизации, но и уполномоченные лица. Это упростит процедуры получения социальных выплат их родственниками.