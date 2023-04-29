Володин рассказал о законах, вступающих в силу в мае

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о вступающих в силу в мае законах.
Володин рассказал о законах, вступающих в силу в мае
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Об этом говорится в сообщении Государственной думы в Telegram.

В частности, Володин сообщил о законе, который наделяет президента дополнительными полномочиями по защите страны и граждан в случае принятия незаконных решений или осуществления действий против них.

Кроме того, начал работать закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним.

28 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним.

Также Путин одобрил закон, предусматривающий введение наказания за содействие решениям, которые противоречат законодательству России.

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