Володин рассказал о законах, вступающих в силу в мае
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Об этом говорится в сообщении Государственной думы в Telegram.
В частности, Володин сообщил о законе, который наделяет президента дополнительными полномочиями по защите страны и граждан в случае принятия незаконных решений или осуществления действий против них.
Кроме того, начал работать закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним.
28 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним.
Также Путин одобрил закон, предусматривающий введение наказания за содействие решениям, которые противоречат законодательству России.