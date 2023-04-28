Путин одобрил введение наказания за содействие решениям, противоречащим законам России
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Согласно документу, Уголовный кодекс России дополняется статьёй 284.3 об оказании содействия в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует, или иностранных государственных органов.
За подобные нарушения будет грозить штраф в размере до 1 млн рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.
Также Путин подписал закон о пожизненном лишении свободы за госизмену.