Путин одобрил введение наказания за содействие решениям, противоречащим законам России

Российский президент Владимир Путин одобрил закон, предусматривающий введение наказания за содействие решениям, которые противоречат законодательству России.

Согласно документу, Уголовный кодекс России дополняется статьёй 284.3 об оказании содействия в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует, или иностранных государственных органов.

За подобные нарушения будет грозить штраф в размере до 1 млн рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.

Также Путин подписал закон о пожизненном лишении свободы за госизмену.