Путин одобрил введение наказания за содействие решениям, противоречащим законам России

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Российский президент Владимир Путин одобрил закон, предусматривающий введение наказания за содействие решениям, которые противоречат законодательству России.
Путин одобрил введение наказания за содействие решениям, противоречащим законам России
  • globallookpress.com

Согласно документу, Уголовный кодекс России дополняется статьёй 284.3 об оказании содействия в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует, или иностранных государственных органов.

За подобные нарушения будет грозить штраф в размере до 1 млн рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.

Также Путин подписал закон о пожизненном лишении свободы за госизмену.

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