Центробанк с 30 мая ужесточит регулирование ипотеки с экстремально низкими ставками

Банк России c конца мая ограничит рискованную ипотеку с экстремально низкими ставками, которая была выдана после 15 марта текущего года.

«Банк России дестимулирует выдачу ипотечных кредитов, полная стоимость (ПСК) которых существенно ниже рыночного уровня. С 30 мая 2023 года по таким ссудам, выданным после 15 марта 2023 года, банкам необходимо будет формировать дополнительные резервы», — говорится в Telegram.

Отмечается, что это необходимо для снижения рисков.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Центробанку России не нравятся сомнительные схемы застройщиков по ипотеке в стране. Регулятор готов бороться с ними, предлагая решения Госдуме.