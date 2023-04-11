Центробанк с 30 мая ужесточит регулирование ипотеки с экстремально низкими ставками

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Банк России c конца мая ограничит рискованную ипотеку с экстремально низкими ставками, которая была выдана после 15 марта текущего года.
Центробанк с 30 мая ужесточит регулирование ипотеки с экстремально низкими ставками
  • globallookpress.com
  • © Alexander Legky

«Банк России дестимулирует выдачу ипотечных кредитов, полная стоимость (ПСК) которых существенно ниже рыночного уровня. С 30 мая 2023 года по таким ссудам, выданным после 15 марта 2023 года, банкам необходимо будет формировать дополнительные резервы», — говорится в Telegram.

Отмечается, что это необходимо для снижения рисков.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Центробанку России не нравятся сомнительные схемы застройщиков по ипотеке в стране. Регулятор готов бороться с ними, предлагая решения Госдуме.

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