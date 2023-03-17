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Набиуллина: Центробанк будет бороться с сомнительными ипотечными схемами

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Центробанку России не нравятся сомнительные схемы застройщиков по ипотеке в стране. Регулятор готов бороться с ними, предлагая решения Госдуме.
Набиуллина: Центробанк будет бороться с сомнительными ипотечными схемами
  • РИА Новости

Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Что касается разных ипотечных схем от застройщика, траншевые ипотеки с возвратом, кешбэк, нас абсолютно не устраивают эти схемы. Чёрт знает какие, как вы сказали. Согласна с этим», — сказала она на пресс-конференции, её слова приводит РИА Новости.

Если эти схемы будут множиться, то ЦБ будет «очень настойчиво выходить в Думу» и предлагать принять решения, по которым такие ипотечные программы станут возможны только в рамках строго описанных законов.

Также Эльвира Набиуллина допустила повышение ставки регулятора в 2023 году.

Кроме того, она отметила, что сложившаяся на западных финансовых рынках ситуация чревата рисками рецессии мировой экономики.

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