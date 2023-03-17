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Набиуллина заявила, что ситуация на западных финрынках увеличивает риски рецессии

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Сложившаяся на западных финансовых рынках ситуация чревата рисками рецессии мировой экономики, заявила глава ЦБ России Эльвира Набиуллина.
Набиуллина заявила, что ситуация на западных финрынках увеличивает риски рецессии
  • РИА Новости

По её словам, с одной стороны — финсектор уязвим по отношению к процентному и другим рискам, с другой стороны остаётся повышенным нынешнее давление инфляции.

«В комплексе эта ситуация может увеличить риски в мировой экономике, риски рецессии мировой экономики, несмотря на те сильные данные, которые мы видели в последнее время», — цитирует Набиуллину ТАСС.

Она пояснила, что для России это может быть причиной снижения спроса на российские экспортные товары.

11 марта стало известно, что в Калифорнии закрыли крупный банк Silicon Valley Bank. Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года.

Также стало известно, что нью-йоркский Signature Bank был закрыт из-за системных рисков.

Министр финансов Соединённых Штатов Джанет Йеллен заявила, что администрация США считает чрезвычайно высокой вероятность того, что после банкротства ряда банков другие американские кредитно-финансовые организации тоже могут быть признаны неплатёжеспособными и столкнутся с массовым снятием их клиентами средств со счетов.

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