Йеллен считает высоким риск массового снятия средств со счетов банков США

Администрация президента США Джо Байдена считает чрезвычайно высокой вероятность того, что после банкротства ряда банков другие американские кредитно-финансовые организации тоже могут быть признаны неплатёжеспособными и столкнутся с массовым снятием их клиентами средств со счетов.

Об этом заявила министр финансов Соединённых Штатов Джанет Йеллен на слушаниях в финансовом комитете сената США.

«Вероятность распространения [данной ситуации] таким образом, что другие банки могут быть признаны неплатёжеспособными и пострадать от массового снятия средств со счетов, кажется чрезвычайно высокой. И последствия были бы очень серьёзными [в таком случае]», — цитирует министра ТАСС.

Ранее аналитик и инвестор Роберт Кийосаки, предсказавший крах Lehman Brothers в 2008 году, заявил, что, по его мнению, следует ожидать банкротства Credit Suisse.