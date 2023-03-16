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Йеллен считает высоким риск массового снятия средств со счетов банков США

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Администрация президента США Джо Байдена считает чрезвычайно высокой вероятность того, что после банкротства ряда банков другие американские кредитно-финансовые организации тоже могут быть признаны неплатёжеспособными и столкнутся с массовым снятием их клиентами средств со счетов.
Йеллен считает высоким риск массового снятия средств со счетов банков США
  • AP
  • © Mariam Zuhaib

Об этом заявила министр финансов Соединённых Штатов Джанет Йеллен на слушаниях в финансовом комитете сената США.

«Вероятность распространения [данной ситуации] таким образом, что другие банки могут быть признаны неплатёжеспособными и пострадать от массового снятия средств со счетов, кажется чрезвычайно высокой. И последствия были бы очень серьёзными [в таком случае]», — цитирует министра ТАСС.

Ранее аналитик и инвестор Роберт Кийосаки, предсказавший крах Lehman Brothers в 2008 году, заявил, что, по его мнению, следует ожидать банкротства Credit Suisse.

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