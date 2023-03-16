Йеллен считает высоким риск массового снятия средств со счетов банков США
- AP
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Об этом заявила министр финансов Соединённых Штатов Джанет Йеллен на слушаниях в финансовом комитете сената США.
«Вероятность распространения [данной ситуации] таким образом, что другие банки могут быть признаны неплатёжеспособными и пострадать от массового снятия средств со счетов, кажется чрезвычайно высокой. И последствия были бы очень серьёзными [в таком случае]», — цитирует министра ТАСС.
Ранее аналитик и инвестор Роберт Кийосаки, предсказавший крах Lehman Brothers в 2008 году, заявил, что, по его мнению, следует ожидать банкротства Credit Suisse.