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Предсказавший крах Lehman Brothers Роберт Кийосаки ожидает банкротства Credit Suisse

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Аналитик и инвестор Роберт Кийосаки, предсказавший крах Lehman Brothers в 2008 году, заявил, что, по его мнению, следует ожидать банкротства Credit Suisse.
Предсказавший крах Lehman Brothers Роберт Кийосаки ожидает банкротства Credit Suisse
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

«Проблема заключается в рынке облигаций… я назвал Lehman Brothers много лет назад, и я думаю, следующим банком будет Credit Suisse… так как рынок облигаций рушится», — заявил он в эфире телеканала Fox Business.

11 марта стало известно, что в Калифорнии закрыли крупный банк Silicon Valley Bank. Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года.

Также стало известно, что нью-йоркский Signature Bank был закрыт из-за системных рисков.

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