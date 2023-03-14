Убрать бюрократические проволочки: Госдуме предложили сократить срок признания военных погибшими и пропавшими без вести

Рабочая группа по вопросам СВО внесла в Госдуму законопроект о сокращении сроков признания военнослужащих пропавшими без вести и погибшими. Сейчас солдата могут признать умершим только спустя два года после окончания боевых действий — всё это время семьи военных не могут получать положенные им по закону выплаты и льготы. В случае, если законопроект будет принят, военного можно будет признать пропавшим без вести в течение полугода, а для выдачи справки о смерти будет достаточно заявления командира, видевшего, что его подчинённый погиб.

Рабочая группа по вопросам СВО внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект о сокращении сроков признания военнослужащих пропавшими без вести или погибшими. Это позволит семьям участников СВО быстрее получать положенные выплаты и льготы.

Член рабочей группы, депутат Государственной думы Дмитрий Вяткин в беседе с RT напомнил, что, в соответствии с действующим законодательством, признать военнослужащего умершим возможно только спустя два года после окончания боевых действий.

«Очевидно, что эта история просто недопустима — [эту норму] просто невозможно сейчас применить, когда ведётся специальная военная операция. Действующий порядок фактически делает невозможным получение семьями тех, кто пропал на фронте, мер социальной поддержки, социальных выплат, а также решение вопросов о наследстве, решение вопросов по оформлению пенсии по потере кормильца и многого другого», — пояснил Вяткин.

По словам парламентария, рабочая группа предлагает сократить срок признания военных безвестно отсутствующими до полугода, а также уменьшить срок признания военнослужащих умершими. Законопроект также предполагает упрощение выдачи справок о смерти военнослужащих.

Глава рабочей группы по вопросам СВО, депутат Госдумы Андрей Турчак в своём Telegram-канале пояснил, что в случае принятия законопроекта для признания бойца погибшим будет достаточно заявления командира, видевшего его гибель.

«Если же прямых свидетелей нет, но человек пропал, признание его пропавшим без вести не займёт более полугода. После получения статуса пропавшего без вести члены семьи смогут инициировать процедуру признания бойца погибшим через суд», — написал Турчак.

Он также уточнил, что новый регламент коснётся случаев, произошедших после 24 февраля 2022 года.

«Рассчитываем, что Госдума рассмотрит эти законопроекты максимально оперативно», — подчеркнул депутат.

Сокращение сроков

Всего рабочая группа по вопросам СВО внесла на рассмотрение в Госдуму два законопроекта. Первый касается непосредственно изменения сроков и порядка признания военнослужащих пропавшими без вести или погибшими.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что изменения предполагается распространить на «широкую категорию граждан, которые участвовали в СВО или могли находиться в зоне СВО».

«Правила законопроекта применяются к гражданам, участвовавшим в ходе вооружённой операции на государственной границе Российской Федерации и приграничных территориях субъектов Российской Федерации, прилегающих к районам проведения специальной военной операции, применяются к лицам, заключившим контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооружённые силы Российской Федерации, а также к гражданам, проживавшим на соответствующих территориях», — говорится в документе.

Согласно законопроекту, если в течение полугода нет никакой информации о местонахождении военнослужащего, а командование и личный состав не могут утверждать, что человек погиб, его смогут признать безвестно отсутствующим.

В случае, если военный пропал при обстоятельствах, угрожающих жизни — например, после попадания снаряда в здание или транспортное средство, — его родственники могут обратиться в суд, изложив эти обстоятельства, и потребовать признать его погибшим.

Справки о смерти военнослужащих

Второй законопроект предлагает внести изменения в порядок выдачи справок о смерти военнослужащих. Для получения такого документа будет достаточно, чтобы командир погибшего солдата, видевший, что тот умер, обратился с заявлением в ЗАГС или МФЦ.

«Командир воинской части обязан заявить о смерти устно или в письменной форме в орган записи актов гражданского состояния или многофункциональный центр в случае, если смерть наступила не только в период прохождения лицом военной службы, но также во время прохождения военной службы в период мобилизации, в период военного положения и в военное время, либо военного обучения в период военного положения и в военное время», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Он также предполагает, что справки о смерти военнослужащих смогут выдавать не только медицинские органы, как это происходит сейчас, но и «иные уполномоченные лица».

В документе указано, что после выдачи справки и регистрации смерти семья погибшего военнослужащего сможет претендовать на все положенные по закону социальные выплаты, льготы и гарантии. Положения законопроекта будут распространяться и на военных, погибших до дня вступления в силу предлагаемого регулирования.

Мнение юриста

Военный специалист, руководитель общественного движения по противодействию коррупции Роман Пронин положительно оценил инициативу по сокращению сроков признания военнослужащих пропавшими без вести или погибшими. По его словам, действующее законодательство, согласно которому военного могут признать погибшим лишь спустя два года после окончания боевых действий, не позволяет семьям солдат своевременно и в полной мере реализовать свои права.

«[В случае принятия законопроекта] государство сможет незамедлительно обеспечивать реализацию льгот, прав, которые гарантированы действующим законодательством для семей пропавших и погибших солдат. Это позволит убрать бюрократические проволочки. Поэтому данный закон сыграет только положительную роль. Данная тема крайне актуальна», — констатировал эксперт.

Собеседник RT добавил, что сейчас признание военнослужащего погибшим возможно только через суд — это длительная и трудоёмкая процедура, в течение которой семья всё ещё не может претендовать на выплаты и меры социальной поддержки. При этом нет гарантий, что суд вообще удовлетворит иск.

«В моей практике были случаи, когда сослуживцы своими глазами видели, как военнослужащий погиб, однако не смогли забрать труп либо не смогли идентифицировать тело. И такого человека суд отказывался признавать погибшим. Это, на мой взгляд, несправедливая ситуация, которую надо менять», — заключил Пронин.