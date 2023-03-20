«Всё тщательно фиксируем и продолжаем работать»: в Кремле заявили о спокойном отношении к ордеру МУС на арест Путина

В Кремле спокойно относятся к решению Международного уголовного суда о выдаче ордера на арест Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, в администрации президента РФ фиксируют произошедшее и продолжают работать. В свою очередь, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев констатировал, что ордер МУС приведёт к чудовищным последствиям для международного права. Ранее досудебная палата Международного уголовного суда объявила о выдаче ордеров на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, обвинив их в незаконной депортации жителей Украины в «ущерб украинским детям».

Президент России Владимир Путин спокойно относится к решению Международного уголовного суда в Гааге (МУС) о выдаче ордере на его арест. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Относимся к этому спокойно, всё тщательно фиксируем и продолжаем работать. Продолжает, главное, работать президент», — сказал Песков, отвечая на вопрос о личном отношении российского лидера к решению МУС.

По его словам, в администрации президента РФ стараются «не принимать близко к сердцу» многочисленные враждебные проявления, исходящие от стран западного мира.

«Мы наблюдаем такое количество откровенно враждебных проявлений в отношении и нашей страны, и нашего президента в мире, что, конечно же, мы это фиксируем, но, если каждое из этих враждебных проявлений принимать близко к сердцу, наверное, ничего хорошего не получится», — пояснил официальный представитель Кремля.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков называл решения Международного уголовного суда «юридически ничтожными», напомнив, что Россия и ряд других государств не признают юрисдикцию МУС.

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Напомним, 17 марта в Международном уголовном суде заявили о выдаче ордеров на арест Владимира Путина и уполномоченного при президенте России по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой, обвинив их в «незаконной депортации детей». Отметим, что международный орган принял решение публично разгласить информацию, поскольку якобы «действия, рассматриваемые в данной ситуации, предположительно, по-прежнему продолжаются, а также осведомлённость общественности об этих ордерах может помочь предотвратить дальнейшее совершение преступлений». По словам прокурора МУС Карима Хана, выданный ордер на арест вызывает сожаление.

Как напомнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, российская сторона не является участником Римского статута Международного уголовного суда и «обязательств по нему не несёт».

В свою очередь, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку из-за незаконной выдачи ордеров об аресте российских граждан. Ведомство установит конкретных лиц из числа судей МУС, которые принимали заведомо незаконные решения.

Детский омбудсмен Мария Львова-Белова в эфире телеканала «Россия 24» назвала произошедшее «очень странным» делом: «Когда у тебя не осталось никаких других способов запугать страну, ты придумываешь вот такие совершенно фантастические какие-то вещи».

«Как маленькие дети: когда им нечего делать, они кулак показывают откуда-то издалека», — добавила она.

Позднее министр юстиции ФРГ Марко Бушман заявил, что Берлин выполнит решение Международного уголовного суда об аресте Владимира Путина. В ответ на это с комментарием выступил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев.

«Безответственные заявления некоторых германских официальных лиц о поддержке и готовности выполнить нелегитимное и совершенно абсурдное решение Международного уголовного суда вызывают крайнюю озабоченность и свидетельствуют о том, насколько далеки они от реальности в стремлении к дальнейшей эскалации конфликта с Россией», — сказал дипломат.

В свою очередь, Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату СК дать правовую оценку высказываниям Бушмана.

Утром 20 марта зампред Совбеза России Дмитрий Медведев констатировал, что ордер МУС приведёт к чудовищным последствиям для международного права.

«Ведь это крах основ, принципов права. Включая постулаты о неотвратимости ответственности. Теперь никто ни в какие международные органы не пойдёт, все будут договариваться между собой. Все дурацкие решения ООН и других структур будут трещать по швам. Наступает мрачный закат всей системы международных отношений. Доверие исчерпано», — написал он в своём Telegram-канале.