«В рамках проводимой проверки»: СК даст оценку заявлениям министра юстиции ФРГ об «аресте» Путина

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства дать правовую оценку словам министра юстиции ФРГ Марко Бушмана, который заявил, что Берлин выполнит решение Международного уголовного суда об «аресте» Владимира Путина. В то же время в Кремле повторно указали, что решения МУС для российской стороны юридически ничтожны. В свою очередь, посол РФ в Берлине Сергей Нечаев выразил обеспокоенность из-за «безответственных заявлений немецких официальных лиц о готовности выполнить нелегитимное и совершенно абсурдное решение Международного уголовного суда».

Следственный комитет России даст правовую оценку заявлению министра юстиции ФРГ Марко Бушмана, сообщает пресс-служба ведомства.

«Председатель СК России поручил центральному аппарату ведомства в рамках проводимой проверки дать необходимую правовую оценку высказываниям министра юстиции ФРГ о выполнении незаконного требования Международного уголовного суда об аресте граждан РФ на территории Германии», — говорится в сообщении.

Ранее немецкий министр Марко Бушман заявил, что Берлин выполнит требование Международного уголовного суда. «Я ожидаю, что МУС быстро свяжется с Интерполом, а также с государствами-участниками и попросит их об исполнении требования», — говорил он.

Кроме того, канцлер Германии Олаф Шольц приветствовал выдачу МУС «ордера на арест» российского лидера: «Дело в том, что никто не может быть выше закона, и это становится очевидным прямо сейчас».

Посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев заявил о крайней озабоченности в связи с позицией немецких властей.

«Безответственные заявления некоторых германских официальных лиц о поддержке и готовности выполнить нелегитимное и совершенно абсурдное решение Международного уголовного суда вызывают крайнюю озабоченность и свидетельствуют о том, насколько далеки они от реальности в стремлении к дальнейшей эскалации конфликта с Россией», — говорится в комментарии дипломата, текст которого приводит пресс-служба дипмиссии.

В свою очередь, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков вновь отметил, что решения Международного уголовного суда для Москвы юридически ничтожны.

«Мы считаем юридически ничтожными любые решения Международного уголовного суда, которые мы также не признаём», — сказал официальный представитель Кремля.

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17 марта в Международном уголовном суде заявили о выдаче ордеров на «арест» Владимира Путина и уполномоченного при президенте России по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой, обвинив их в «незаконной депортации детей».

При этом международный орган принял решение публично разгласить информацию, поскольку якобы «действия, рассматриваемые в данной ситуации, предположительно, по-прежнему продолжаются, а также осведомлённость общественности об этих ордерах может помочь предотвратить дальнейшее совершение преступлений». Как добавил прокурор МУС Карим Хан, выданный ордер на арест вызывает сожаление.

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Ситуацию прокомментировали в Белом доме. Президент США Джо Байден назвал решение МУС оправданным, хотя и отметил, что Вашингтон не признаёт компетенцию этой инстанции. Добавим, что власти Соединённых Штатов неоднократно угрожали представителям Международного уголовного суда из-за проведения ими расследований в отношении преступлений, совершённых американскими военными, в частности в Афганистане. Так, с 2020 по 2021 год под американскими санкциями находились два сотрудника МУС.

«В угоду собственным геополитическим интересам здесь (в Соединённых Штатах. — RT) поддерживают развязанную МУС беспрецедентную правовую вакханалию, прекрасно зная о том, что Россия, как и США, не признаёт юрисдикцию МУС», — отметили в посольстве РФ в Вашингтоне.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что российская сторона не является участником Римского статута Международного уголовного суда и «обязательств по нему не несёт».

При этом постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал МУС «марионеткой в руках коллективного Запада», которая всегда готова осуществлять «псевдоправосудие по заказу».

«Эта предвзятая, политизированная, некомпетентная международная судебная инстанция в очередной раз доказала свою ущербность», — заявил он.