«В рамках проводимой проверки»: СК даст оценку заявлениям министра юстиции ФРГ об «аресте» Путина
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Следственный комитет России даст правовую оценку заявлению министра юстиции ФРГ Марко Бушмана, сообщает пресс-служба ведомства.
«Председатель СК России поручил центральному аппарату ведомства в рамках проводимой проверки дать необходимую правовую оценку высказываниям министра юстиции ФРГ о выполнении незаконного требования Международного уголовного суда об аресте граждан РФ на территории Германии», — говорится в сообщении.
Ранее немецкий министр Марко Бушман заявил, что Берлин выполнит требование Международного уголовного суда. «Я ожидаю, что МУС быстро свяжется с Интерполом, а также с государствами-участниками и попросит их об исполнении требования», — говорил он.
Кроме того, канцлер Германии Олаф Шольц приветствовал выдачу МУС «ордера на арест» российского лидера: «Дело в том, что никто не может быть выше закона, и это становится очевидным прямо сейчас».
Посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев заявил о крайней озабоченности в связи с позицией немецких властей.
«Безответственные заявления некоторых германских официальных лиц о поддержке и готовности выполнить нелегитимное и совершенно абсурдное решение Международного уголовного суда вызывают крайнюю озабоченность и свидетельствуют о том, насколько далеки они от реальности в стремлении к дальнейшей эскалации конфликта с Россией», — говорится в комментарии дипломата, текст которого приводит пресс-служба дипмиссии.
В свою очередь, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков вновь отметил, что решения Международного уголовного суда для Москвы юридически ничтожны.
«Мы считаем юридически ничтожными любые решения Международного уголовного суда, которые мы также не признаём», — сказал официальный представитель Кремля.Также на russian.rt.com «Беспрецедентная правовая вакханалия»: как в России отреагировали на решение МУС в отношении Путина
17 марта в Международном уголовном суде заявили о выдаче ордеров на «арест» Владимира Путина и уполномоченного при президенте России по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой, обвинив их в «незаконной депортации детей».
При этом международный орган принял решение публично разгласить информацию, поскольку якобы «действия, рассматриваемые в данной ситуации, предположительно, по-прежнему продолжаются, а также осведомлённость общественности об этих ордерах может помочь предотвратить дальнейшее совершение преступлений». Как добавил прокурор МУС Карим Хан, выданный ордер на арест вызывает сожаление.
Ситуацию прокомментировали в Белом доме. Президент США Джо Байден назвал решение МУС оправданным, хотя и отметил, что Вашингтон не признаёт компетенцию этой инстанции. Добавим, что власти Соединённых Штатов неоднократно угрожали представителям Международного уголовного суда из-за проведения ими расследований в отношении преступлений, совершённых американскими военными, в частности в Афганистане. Так, с 2020 по 2021 год под американскими санкциями находились два сотрудника МУС.
«В угоду собственным геополитическим интересам здесь (в Соединённых Штатах. — RT) поддерживают развязанную МУС беспрецедентную правовую вакханалию, прекрасно зная о том, что Россия, как и США, не признаёт юрисдикцию МУС», — отметили в посольстве РФ в Вашингтоне.
В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что российская сторона не является участником Римского статута Международного уголовного суда и «обязательств по нему не несёт».
При этом постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал МУС «марионеткой в руках коллективного Запада», которая всегда готова осуществлять «псевдоправосудие по заказу».
«Эта предвзятая, политизированная, некомпетентная международная судебная инстанция в очередной раз доказала свою ущербность», — заявил он.
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