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В Кремле заявили, что любые решения МУС юридически ничтожны и Россия их не признаёт

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Любые решения Международного уголовного суда юридически ничтожны, Россия их не признаёт.
В Кремле заявили, что любые решения МУС юридически ничтожны и Россия их не признаёт
  • РИА Новости

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Мы считаем юридически ничтожными любые решения Международного уголовного суда, которые мы также не признаём», — заявил он.

18 марта прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил, что ордер судебной инстанции в отношении Путина вызывает сожаление.

Министр юстиции ФРГ Марко Бушман заявил, что арестует Путина в случае его визита в Германию.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку заявлениям Бушмана.

Представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что никакие решения МУС для России не имеют значения, в том числе с правовой точки зрения.

По словам российского постпреда при ООН Василия Небензи, Россия считает любые документы МУС ничтожными и незаконными.

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