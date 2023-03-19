Министр юстиции Германии Бушман пообещал арестовать Путина в случае его визита в страну

Министр юстиции ФРГ Марко Бушман заявил, что арестует президента России Владимира Путина в случае его визита в Германию.

Об этом сообщает агентство Die Zeit.

«Я ожидаю, что МУС быстро свяжется с Интерполом, а также с государствами-участниками и попросит их об исполнении требования», — заявил он.

Бушман отметил, что выполнит требование МУС, если «нога Путина ступит на территорию Германии».

Ранее прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил, что ордер судебной инстанции в отношении Путина вызывает сожаление.

Представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что никакие решения МУС для России не имеют значения, в том числе с правовой точки зрения.

По словам российского постпреда при ООН Василия Небензи, Россия считает любые документы МУС ничтожными и незаконными.