Министр юстиции Германии Бушман пообещал арестовать Путина в случае его визита в страну
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Об этом сообщает агентство Die Zeit.
«Я ожидаю, что МУС быстро свяжется с Интерполом, а также с государствами-участниками и попросит их об исполнении требования», — заявил он.
Бушман отметил, что выполнит требование МУС, если «нога Путина ступит на территорию Германии».
Ранее прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил, что ордер судебной инстанции в отношении Путина вызывает сожаление.
Представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что никакие решения МУС для России не имеют значения, в том числе с правовой точки зрения.
По словам российского постпреда при ООН Василия Небензи, Россия считает любые документы МУС ничтожными и незаконными.