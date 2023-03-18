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Шольц прокомментировал ордер Международного уголовного суда на «арест» Путина

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Канцлер Германии Олаф Шольц отреагировал на выдачу Международным уголовным судом (МУС) «ордера на арест» российского лидера Владимира Путина.
Шольц прокомментировал ордер Международного уголовного суда на «арест» Путина
  • Gettyimages.ru

По его мнению, МУС является подходящим институтом «для расследования военных преступлений».

«Никто не может быть выше закона, и это становится очевидным прямо сейчас», — приводит агентство Reuters слова Шольца.

Ранее прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил, что ордер судебной инстанции в отношении Путина вызывает сожаление.

Представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что никакие решения МУС для России не имеют значения, в том числе с правовой точки зрения.

По словам российского постпреда при ООН Василия Небензи, Россия считает любые документы МУС ничтожными и незаконными.

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