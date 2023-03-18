Шольц прокомментировал ордер Международного уголовного суда на «арест» Путина
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По его мнению, МУС является подходящим институтом «для расследования военных преступлений».
«Никто не может быть выше закона, и это становится очевидным прямо сейчас», — приводит агентство Reuters слова Шольца.
Ранее прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил, что ордер судебной инстанции в отношении Путина вызывает сожаление.
Представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что никакие решения МУС для России не имеют значения, в том числе с правовой точки зрения.
По словам российского постпреда при ООН Василия Небензи, Россия считает любые документы МУС ничтожными и незаконными.