Шольц прокомментировал ордер Международного уголовного суда на «арест» Путина

Канцлер Германии Олаф Шольц отреагировал на выдачу Международным уголовным судом (МУС) «ордера на арест» российского лидера Владимира Путина.

По его мнению, МУС является подходящим институтом «для расследования военных преступлений».

«Никто не может быть выше закона, и это становится очевидным прямо сейчас», — приводит агентство Reuters слова Шольца.

Ранее прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил, что ордер судебной инстанции в отношении Путина вызывает сожаление.

Представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что никакие решения МУС для России не имеют значения, в том числе с правовой точки зрения.

По словам российского постпреда при ООН Василия Небензи, Россия считает любые документы МУС ничтожными и незаконными.