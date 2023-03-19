Бастрыкин поручил дать оценку заявлениям Минюста ФРГ об аресте Путина в случае его визита
- © СК РФ
Об этом сообщили в СК России.
«Председатель СК России поручил дать правовую оценку заявлениям министра юстиции ФРГ об аресте граждан России», — говорится в сообщении.
Ранее Бушман заявил, что арестует российского лидера Владимира Путина в случае его визита в Германию.
18 марта прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил, что ордер судебной инстанции в отношении Путина вызывает сожаление.
Представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что никакие решения МУС для России не имеют значения, в том числе с правовой точки зрения.
По словам российского постпреда при ООН Василия Небензи, Россия считает любые документы МУС ничтожными и незаконными.