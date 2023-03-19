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Бастрыкин поручил дать оценку заявлениям Минюста ФРГ об аресте Путина в случае его визита

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку заявлениям министра юстиции ФРГ Марко Бушмана об аресте граждан России на территории Германии.
Бастрыкин поручил дать оценку заявлениям Минюста ФРГ об аресте Путина в случае его визита
  • © СК РФ

Об этом сообщили в СК России.

«Председатель СК России поручил дать правовую оценку заявлениям министра юстиции ФРГ об аресте граждан России», — говорится в сообщении.

Ранее Бушман заявил, что арестует российского лидера Владимира Путина в случае его визита в Германию.

18 марта прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил, что ордер судебной инстанции в отношении Путина вызывает сожаление.

Представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что никакие решения МУС для России не имеют значения, в том числе с правовой точки зрения.

По словам российского постпреда при ООН Василия Небензи, Россия считает любые документы МУС ничтожными и незаконными.

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