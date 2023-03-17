Песков заявил, что Россия не признаёт юрисдикцию Международного уголовного суда
- РИА Новости
Ранее стало известно, что МУС выдал ордер на «арест» президента России Владимира Путина.
Песков подчеркнул, что Россия и ряд других государств не признают юрисдикцию этого суда.
«Соответственно, любые решения подобного рода являются для Российской Федерации с точки зрения права ничтожными», — сказал он на брифинге с журналистами.
В свою очередь, представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что никакие решения Международного уголовного суда для России не имеют значения, в том числе с правовой точки зрения.