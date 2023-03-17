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Песков заявил, что Россия не признаёт юрисдикцию Международного уголовного суда

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Россия не признаёт юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС), его решения для Москвы юридически ничтожны. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков заявил, что Россия не признаёт юрисдикцию Международного уголовного суда
  • РИА Новости

Ранее стало известно, что МУС выдал ордер на «арест» президента России Владимира Путина.

Песков подчеркнул, что Россия и ряд других государств не признают юрисдикцию этого суда.

«Соответственно, любые решения подобного рода являются для Российской Федерации с точки зрения права ничтожными», — сказал он на брифинге с журналистами.

В свою очередь, представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что никакие решения Международного уголовного суда для России не имеют значения, в том числе с правовой точки зрения.

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