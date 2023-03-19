Посол Нечаев: позиция Берлина об ордере на «арест» Путина вызывает крайнюю озабоченность

Позиция Германии об ордере на «арест» российского лидера Владимира Путина вызывает крайнюю озабоченность и свидетельствует о стремлении к дальнейшей эскалации.

Об этом заявил российский посол в Берлине Сергей Нечаев.

«Безответственные заявления некоторых германских официальных лиц о поддержке и готовности выполнить нелегитимное и совершенно абсурдное решение Международного уголовного суда вызывают крайнюю озабоченность», — говорится в комментарии.

Нечаев отметил, что подобные заявления свидетельствуют о том, насколько далеки власти Германии от реальности в стремлении к дальнейшей эскалации конфликта с Россией.

18 марта прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил, что ордер судебной инстанции в отношении Путина вызывает сожаление.

Министр юстиции ФРГ Марко Бушман заявил, что арестует Путина в случае его визита в Германию.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку заявлениям Бушмана.

Представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что никакие решения МУС для России не имеют значения, в том числе с правовой точки зрения.

По словам российского постпреда при ООН Василия Небензи, Россия считает любые документы МУС ничтожными и незаконными.