Посол Нечаев: позиция Берлина об ордере на «арест» Путина вызывает крайнюю озабоченность
- РИА Новости
Об этом заявил российский посол в Берлине Сергей Нечаев.
«Безответственные заявления некоторых германских официальных лиц о поддержке и готовности выполнить нелегитимное и совершенно абсурдное решение Международного уголовного суда вызывают крайнюю озабоченность», — говорится в комментарии.
Нечаев отметил, что подобные заявления свидетельствуют о том, насколько далеки власти Германии от реальности в стремлении к дальнейшей эскалации конфликта с Россией.
18 марта прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил, что ордер судебной инстанции в отношении Путина вызывает сожаление.
Министр юстиции ФРГ Марко Бушман заявил, что арестует Путина в случае его визита в Германию.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку заявлениям Бушмана.
Представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что никакие решения МУС для России не имеют значения, в том числе с правовой точки зрения.
По словам российского постпреда при ООН Василия Небензи, Россия считает любые документы МУС ничтожными и незаконными.