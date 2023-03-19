Вучич заявил, что ордер МУС в отношении Путина не был мудрым решением

Ордер Международного уголовного суда в отношении президента России Владимира Путина не был мудрым решением и будет иметь негативные политические последствия.

Об этом заявил сербский лидер Александр Вучич.

«Это решение, которое будет иметь негативные последствия политически и в жизни людей... Я не уверен, что это было достаточно мудрое решение или умно рассчитанное», — цитирует его ТАСС.

Вучич отметил, что ордер МУС свидетельствует о «неготовности говорить о мире и перемирии, о сохранении человеческих жизней».

18 марта прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил, что ордер судебной инстанции в отношении Путина вызывает сожаление.

Представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что никакие решения МУС для России не имеют значения, в том числе с правовой точки зрения.

По словам российского постпреда при ООН Василия Небензи, Россия считает любые документы МУС ничтожными и незаконными.