Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина под давлением США и стран Евросоюза, заявила экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

«Я считаю, что суд подвергся давлению США и многих других стран ЕС. Это свидетельствует лишь о том, насколько МУС политизирован», — сказала она в интервью Telegram-каналу «Папочка канцлера».

Кнайсль напомнила, что ранее МУС заводил дела против африканских политиков, но никогда подобных прецедентов не было в отношении представителей Запада, которые совершали военные преступления. Кроме того, по словам экс-главы МИД Австрии, Украина не признаёт МУС.

«То, что мы сейчас называем «правом Гааги»... было создано около 120 лет назад по инициативе России... И теперь идея, которая возникла в России, используется против неё и её политиков», — добавила Кнайсль.

18 марта прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил, что ордер судебной инстанции в отношении Путина вызывает сожаление.

Министр юстиции ФРГ Марко Бушман заявил, что арестует Путина в случае его визита в Германию.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку заявлениям Бушмана.