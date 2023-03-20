Узнать больше

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль заявила, что ордер МУС был выдан под давлением ЕС и США

Короткая ссылка
Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина под давлением США и стран Евросоюза, заявила экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

«Я считаю, что суд подвергся давлению США и многих других стран ЕС. Это свидетельствует лишь о том, насколько МУС политизирован», — сказала она в интервью Telegram-каналу «Папочка канцлера».

Кнайсль напомнила, что ранее МУС заводил дела против африканских политиков, но никогда подобных прецедентов не было в отношении представителей Запада, которые совершали военные преступления. Кроме того, по словам экс-главы МИД Австрии, Украина не признаёт МУС.

«То, что мы сейчас называем «правом Гааги»... было создано около 120 лет назад по инициативе России... И теперь идея, которая возникла в России, используется против неё и её политиков», — добавила Кнайсль.

18 марта прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил, что ордер судебной инстанции в отношении Путина вызывает сожаление.

Министр юстиции ФРГ Марко Бушман заявил, что арестует Путина в случае его визита в Германию.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку заявлениям Бушмана.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить