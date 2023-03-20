В Кремле заявили, что спокойно отнеслись к ордеру МУС в отношении Путина

В Кремле спокойно относятся к решению Международного уголовного суда выдать ордер на арест президента России Владимира Путина.

Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Относимся к этому спокойно, всё тщательно фиксируем, продолжаем работать. Продолжает, главное, работать президент», — сообщил он.

Песков призвал не принимать подобные заявления «близко к сердцу».

18 марта прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил, что ордер судебной инстанции в отношении Путина вызывает сожаление.

Представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что никакие решения МУС для России не имеют значения, в том числе с правовой точки зрения.

По словам российского постпреда при ООН Василия Небензи, Россия считает любые документы МУС ничтожными и незаконными.

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что ордер МУС приведёт к чудовищным последствиям для международного права.