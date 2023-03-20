В Кремле заявили, что спокойно отнеслись к ордеру МУС в отношении Путина
- РИА Новости
Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Относимся к этому спокойно, всё тщательно фиксируем, продолжаем работать. Продолжает, главное, работать президент», — сообщил он.
Песков призвал не принимать подобные заявления «близко к сердцу».
18 марта прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил, что ордер судебной инстанции в отношении Путина вызывает сожаление.
Представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что никакие решения МУС для России не имеют значения, в том числе с правовой точки зрения.
По словам российского постпреда при ООН Василия Небензи, Россия считает любые документы МУС ничтожными и незаконными.
Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что ордер МУС приведёт к чудовищным последствиям для международного права.