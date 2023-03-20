Медведев: ордер МУС приведёт к чудовищным последствиям для международного права
- РИА Новости
Такое мнение выразил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.
«Последствия для международного права будут чудовищные. Ведь это крах основ, принципов права. Включая постулаты о неотвратимости ответственности», — написал он в Telegram.
18 марта прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил, что ордер судебной инстанции в отношении Путина вызывает сожаление.
Представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что никакие решения МУС для России не имеют значения, в том числе с правовой точки зрения.
По словам российского постпреда при ООН Василия Небензи, Россия считает любые документы МУС ничтожными и незаконными.