Медведев: ордер МУС приведёт к чудовищным последствиям для международного права

Решение Международного уголовного суда об ордере на «арест» российского лидера Владимира Путина приведёт к чудовищным последствиям для международного права.

Такое мнение выразил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.

«Последствия для международного права будут чудовищные. Ведь это крах основ, принципов права. Включая постулаты о неотвратимости ответственности», — написал он в Telegram.

18 марта прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил, что ордер судебной инстанции в отношении Путина вызывает сожаление.

Представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что никакие решения МУС для России не имеют значения, в том числе с правовой точки зрения.

По словам российского постпреда при ООН Василия Небензи, Россия считает любые документы МУС ничтожными и незаконными.