СК проведёт проверку после незаконной выдачи МУС ордеров об аресте граждан России

Председатель российского Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку из-за незаконной выдачи Международным уголовным судом, юрисдикцию которого Россия не признаёт, ордеров об аресте российских граждан.

«Председатель СК России поручил провести проверку в связи с незаконной выдачей МУС ордеров об аресте граждан России», — сказано в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что Следственный комитет установит конкретных лиц из числа судей МУС, которые принимали заведомо незаконные решения.

Ранее досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признаёт, выдала ордер на «арест» президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия не признаёт юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС), его решения для Москвы юридически ничтожны.