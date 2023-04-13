Паровой риск: Госдума одобрила закон об усилении ответственности за приобщение детей к курению табака и вейпов

Госдума приняла закон об усилении административной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в процесс потребления табака и вейпов. Согласно инициативе, штрафы за продажу сигарет, кальянов, вейпов и другой никотинсодержащей продукции детям вырастут до 600 тыс. рублей. Также вводится денежное наказание за продажу препаратов из перечня предметно-количественного учёта без рецепта. Ранее на этой неделе был принят закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним.

В четверг, 13 апреля, Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях законопроект об усилении ответственности за вовлечение несовершеннолетних в процесс потребления табака и никотинсодержащей продукции.

Согласно поправкам в Кодекс об административных правонарушениях, штраф для граждан за вовлечение детей в процесс потребления табака теперь составит от 2 до 5 тыс. рублей (ранее — от 1 до 2 тыс. рублей). Родителя или опекуна за аналогичные действия оштрафуют на сумму от 5 до 7 тыс. рублей (ранее — от 2 до 3 тыс. рублей).

Также повышается уровень штрафов за продажу сигарет, кальянов, вейпов и другого табака или никотинсодержащей продукции несовершеннолетним. так, физлицам грозит денежное наказание в размере от 40 до 60 тыс. рублей (ранее — от 20 до 40 тыс. рублей); для должностных лиц — от 150 до 300 тыс. рублей (ранее — от 40 до 70 тыс. рублей); для юрлиц — от 400 до 600 тыс. рублей (ранее — от 150 до 300 тыс. рублей).

Кроме того, вводится административная ответственность за отпуск без рецепта лекарственных препаратов, подлежащих предметно-количественному учёту. Для должностных лиц штраф составит от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, для предпринимателей — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для юридических лиц — от 150 тыс. до 200 тыс. рублей.

Усиление в этой сфере связано с тем, что в подростковой и молодёжной среде широко распространена «лекарственная наркомания».

«Зачастую психическая и физическая зависимость от употребления этих препаратов становится основной предпосылкой к переходу на более «тяжёлые» наркотики и психотропные вещества», — говорится в пояснительной записке.

РИА Новости

Д11 апреля Госдума приняла закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним. Документом запрещается розничная торговля «устройствами для потребления никотиносодержащей продукции» и их составными частями на ярмарках и выставках, дистанционно и через автоматы, а также «путём развозной и разносной торговли».

Кроме того, вводится запрет выпуск и обращение никотиносодержащей продукции с ароматизаторами и добавками «в целях снижения привлекательности данной продукции для несовершеннолетних», открытую выкладку и демонстрацию устройств в магазинах.

«Защитить здоровье детей нас просили родители и учителя. Важно, что сразу после введения запрета на продажу вейпов несовершеннолетним депутаты, не откладывая, подготовили поправки о повышении ответственности за это правонарушение. Торговцы вейпами не должны зарабатывать на здоровье наших детей», — заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

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Депутат Госдумы, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев в разговоре с RT выразил удовлетворение от того, что в вопросе борьбы с потреблением детьми никотина произошли качественные изменения.

«Той вакханалии, которая сейчас происходит с вейпами, не будет. Мы в первую очередь хотим защитить ребёнка, а дальше уже акцизы, увеличение цены, качество проверки и так далее. Ещё мы приравняем продажу никотинсодержащей продукции несовершеннолетним, как это сделано с алкоголем. Если юрлицо или сотрудник будет выявлен дважды на продаже несовершеннолетним, будет уголовная ответственность», — заявил собеседник RT.

Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина назвала проблему вовлечения детей в курение табака и вейпов одним из самых чувствительных вопросов, который беспокоит многих родителей.

«К счастью, нам наконец-то удалось его решить. Я очень рада, что сегодня депутаты проголосовали за усиление административной ответственности и здоровое будущее наших детей. Власть должна внимательно относиться к проблемам подрастающего поколения», — пояснила она в разговоре с RT.