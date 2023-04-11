Сенатор Ковитиди: мы обязаны срочно пересмотреть своё отношение к здоровью наших детей

Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди прокомментировала в беседе с RT принятие Госдумой закона о запрете продажи вейпов несовершеннолетним.

«Мы обязаны срочно пересмотреть своё отношение к здоровью наших детей и молодёжи», — пояснила она.

Сенатор подчеркнула, что электронные сигареты повышают риски развития онкологических заболеваний, ухудшают функционирование щитовидной железы, ведут к нарушениям центральной нервной системы, депрессии, задержке в умственном и физическом развитии.

Ранее Госдума приняла закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним.

Документом предлагается запретить розничную торговлю «устройствами для потребления никотиносодержащей продукции» и их составными частями на ярмарках и выставках, дистанционно и через автоматы, а также «путём развозной и разносной торговли».

Также предлагается запретить выпуск и обращение никотиносодержащей продукции с ароматизаторами и добавками «в целях снижения привлекательности данной продукции для несовершеннолетних», открытую выкладку и демонстрацию устройств в магазинах.