Сенатор Ковитиди: мы обязаны срочно пересмотреть своё отношение к здоровью наших детей
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«Мы обязаны срочно пересмотреть своё отношение к здоровью наших детей и молодёжи», — пояснила она.
Сенатор подчеркнула, что электронные сигареты повышают риски развития онкологических заболеваний, ухудшают функционирование щитовидной железы, ведут к нарушениям центральной нервной системы, депрессии, задержке в умственном и физическом развитии.
Ранее Госдума приняла закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним.
Документом предлагается запретить розничную торговлю «устройствами для потребления никотиносодержащей продукции» и их составными частями на ярмарках и выставках, дистанционно и через автоматы, а также «путём развозной и разносной торговли».
Также предлагается запретить выпуск и обращение никотиносодержащей продукции с ароматизаторами и добавками «в целях снижения привлекательности данной продукции для несовершеннолетних», открытую выкладку и демонстрацию устройств в магазинах.