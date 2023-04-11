Госдума приняла закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним

Государственная дума приняла закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним.

Документом предлагается запретить розничную торговлю «устройствами для потребления никотиносодержащей продукции» и их составными частями на ярмарках и выставках, дистанционно и через автоматы, а также «путём развозной и разносной торговли».

Также предлагается запретить выпуск и обращение никотиносодержащей продукции с ароматизаторами и добавками «в целях снижения привлекательности данной продукции для несовершеннолетних», открытую выкладку и демонстрацию устройств в магазинах.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что закон о полном запрете вейпов для несовершеннолетних будет касаться и аналогичных устройств, рекламы, размещения на полках магазинов.

Маркетплейс Wildberries с 7 февраля запретил продажу вейпов, сопутствующих жидкостей и курительных смесей, в том числе безникотиновых.