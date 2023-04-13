Госдума приняла закон о повышении штрафов за продажу сигарет и вейпов несовершеннолетним

Госдума России приняла закон о повышении штрафов за продажу сигарет и вейпов несовершеннолетним и за вовлечение их в потребление никотинсодержащей продукции.

«Государственная дума приняла закон об усилении административной ответственности за приобщение несовершеннолетних к курению табака и вейпов», — сообщается на сайте Думы.

Штраф за привлечение несовершеннолетнего к курению никотинсодержащей продукции для граждан увеличится до 2—5 тыс. рублей.

Штрафы за продажу несовершеннолетнему такой продукции составят до 60 тыс. рублей для граждан, до 300 тыс. рублей для должностных лиц и до 600 тыс. для юрлиц.

Ранее Госдума приняла закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним.

Отмечается, что в том числе будут запрещены выпуск и обращение никотиносодержащей продукции с ароматизаторами и добавками, а также открытая выкладка и демонстрация устройств в магазинах.