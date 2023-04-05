Юрист Кузнецова рассказала об изменениях при выплате пенсий в России

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Юрист Елена Кузнецова рассказала, что с 1 мая изменится способ получения пенсий наличными. Теперь выплачивать их будут только организации федеральной почтовой связи АО «Почта России», соответствующие изменения внесены в федеральный закон «О почтовой связи».
Юрист Кузнецова рассказала об изменениях при выплате пенсий в России
  • РИА Новости

Как следует из закона, теперь будет два способа доставки пенсии, сообщила она в разговоре с Life.ru.

«Получатель может выбрать наиболее подходящий для себя: на счёт в банке или через почту. Кстати, выплаты будут проводить и в отделениях связи, и по месту жительства. Если человеку трудно ходить на почту лично, то почтальон принесёт пенсию на дом», — пояснила Кузнецова.

Ранее, по сообщениям Nation News, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что размер материальных выплат ветеранам ко Дню Победы составит от 10 до 25 тыс. рублей.

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