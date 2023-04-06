«Противнику нанесено огневое поражение»: ФСБ пресекла попытку проникновения украинской ДРГ в Брянскую область

Украинская диверсионно-разведывательная группа в составе 20 человек попыталась проникнуть на территорию РФ в районе села Случовск Погарского района Брянской области. Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз, их действия были пресечены пограничниками ФСБ, которые совместно с подразделениями вооружённых сил нанесли противнику огневое поражение. Накануне в Брянской области потерпел крушение украинский легкомоторный самолёт, нарушивший государственную границу. Пилот был задержан пограничниками при попытке скрыться.

В Брянской области пресечена попытка украинской диверсионно-разведывательной группы проникнуть на территорию региона. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

«Сегодня пограничным управлением УФСБ России по Брянской области пресечена попытка проникновения на территорию Российской Федерации в районе села Случовск Погарского района украинской ДРГ в количестве 20 человек. Подразделениями Вооружённых сил РФ совместно с подразделениями пограничных войск противнику нанесено огневое поражение», — написал он в своём Telegram-канале.

При этом утром 6 апреля украинские боевики произвели миномётный обстрел посёлка Запесочье Погарского района Брянской области.

В начале марта на территорию Брянской области с территории Украины проникла диверсионно-разведывательная группа. Жертвами их вылазки стали два местных жителя. В ходе нападения украинских диверсантов огнестрельное ранение в спину также получил мальчик Фёдор Симоненко 2012 года рождения. При этом он вывел из-под обстрела двух девочек. После инцидента ребёнка доставили в больницу, где была проведена операция по извлечению пули.

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Впоследствии Фёдор был награждён медалью «За отвагу». Как следует из президентского указа, мальчик проявил «мужество и самоотверженность» при исполнении гражданского долга. Кроме того, его наградили ведомственной медалью Следственного комитета РФ «Доблесть и отвага».

Как установили в ФСБ, организатором и участником нападения является гражданин России Денис Капустин — основатель так называемого Русского добровольческого корпуса (признан в РФ террористическим), проживающий на Украине и действующий под контролем СБУ. Его внесли в перечень террористов и экстремистов. Также в розыск был объявлен актёр Кирилл Канахин, предположительно участвовавший в террористическом нападении в Брянской области.

С февраля 2023 года в Брянской области бессрочно установлен высокий уровень террористической опасности. Он будет действовать до особого распоряжения. При этом с 19 октября в регионе президентским указом введён режим «среднего уровня реагирования».

На территории Брянской области может быть усилена охрана общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, охрана военных, важных гособъектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, введён особый режим работы объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, особый режим въезда и выезда, ограничено передвижение. При этом жителей могут временно переселить в безопасные районы с обязательным предоставлением жилья.

Падение самолёта

Вечером 5 апреля в Брянской области упал украинский легкомоторный самолёт, нарушивший государственную границу.

«Самолёт по неустановленным причинам потерпел крушение в районе населённого пункта Бутовск Брянской области. Пытавшийся скрыться на украинскую территорию пилот (гражданин Украины) задержан пограничным нарядом», — говорится в сообщении Погрануправления ФСБ России по региону.

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Как заявил ТАСС глава Клинцовского района, где произошло крушение, в результате инцидента никто не пострадал.

«Самолёт упал в поле в районе населённого пункта Бутовск, никаких повреждений и разрушений нет. Пострадавших нет», — сообщил Виктор Савченко.

В свою очередь, представитель Росгвардии рассказала, что украинского пилота, предположительно, вели по средствам связи. По его словам, второго самолёта не было. Также пилот заявил российским силовикам, что за выполнение задачи ему обещали заплатить 50 тыс. гривен (около 107 тыс. рублей по текущему курсу).

RT выяснил, что задержанным оказался Александр Морозов, который в социальных сетях активно выступал в поддержку ВСУ. В 2014 году он приобрёл самолёт и земельный участок, на котором создал аэродром. Спустя два года он вместе с ещё одним пилотом создал «Гражданский воздушный патруль», переквалифицировались в гражданскую санавиацию, работу в которой использовали для сбора пожертвований.