RT выяснил, что известно о задержанном в Брянской области украинском пилоте Морозове

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RT выяснил, что известно о задержанном в Брянской области 5 апреля украинском пилоте Александре Морозове.

Морозов — частный пилот, летать научился в 50 лет. Он до 2014 года приобрёл самолёт и земельный участок, на котором создал аэродром.

На видео, снятом в 2018 году, Морозов заявил, что в 2014 году его «мировоззрение поменялось» и он вместе со вторым пилотом Юрием начал помогать украинским войскам. В том числе они занимались вывозом раненых украинских военных с фронта и патрулированием над лесами и дорогами.

В 2016 году Морозов и второй пилот создали «Гражданский воздушный патруль», переквалифицировались в гражданскую санавиацию, работу в которой использовали для сбора пожертвований.

В социальных сетях пилот активно выступал в поддержку ВСУ.

По информации брянского погрануправления ФСБ, 5 апреля украинский легкомоторный самолёт по не установленным пока причинам потерпел крушение в Брянской области. 

Пилот самолёта Морозов был задержан пограничниками при попытке сбежать на территорию Украины.

У пилота нашли автомат и бронежилет.

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