Автомат и бронежилет обнаружили у задержанного в Брянской области украинского пилота

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Автомат и бронежилет обнаружили у задержанного в Брянской области украинского пилота.
Автомат и бронежилет обнаружили у задержанного в Брянской области украинского пилота
  • РИА Новости

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя Росгвардии. 

По словам представителя ведомства, украинский пилот был задержан совместными усилиями всех силовых структур. Он уточнил, что мужчина был вооружён.

«У него был автомат, магазины (к автомату), бронежилет», — заявили в Росгвардии.

По словам собеседника агентства, «сотрудники УФСБ разберутся, как дальше работать» с задержанным украинским пилотом.

По информации брянского погрануправления ФСБ, 5 апреля украинский легкомоторный самолёт по не установленным пока причинам потерпел крушение в Брянской области. 

Пилот самолёта был задержан пограничниками при попытке сбежать на территорию Украины.

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