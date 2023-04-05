ТАСС: задержанного в Брянской области украинского пилота вели по средствам связи

Представитель Росгвардии сообщил, что задержанного в Брянской области украинского пилота, предположительно, вели по средствам связи. По его словам, второго самолёта не было.

Об этом информирует ТАСС.

«Предположительно, пилота вели по средствам связи. Второго самолёта не было», — заявил он.

Также пилот сказал российским силовикам, что за выполнение задачи ему обещали заплатить 50 тыс. гривен (около 107 тыс. рублей по текущему курсу).

По информации брянского погрануправления ФСБ, 5 апреля украинский легкомоторный самолёт по не установленным пока причинам потерпел крушение в Брянской области.

Пилот самолёта был задержан пограничниками при попытке сбежать на территорию Украины.

У пилота нашли автомат и бронежилет.