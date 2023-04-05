ТАСС: задержанного в Брянской области украинского пилота вели по средствам связи
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС.
«Предположительно, пилота вели по средствам связи. Второго самолёта не было», — заявил он.
Также пилот сказал российским силовикам, что за выполнение задачи ему обещали заплатить 50 тыс. гривен (около 107 тыс. рублей по текущему курсу).
По информации брянского погрануправления ФСБ, 5 апреля украинский легкомоторный самолёт по не установленным пока причинам потерпел крушение в Брянской области.
Пилот самолёта был задержан пограничниками при попытке сбежать на территорию Украины.
У пилота нашли автомат и бронежилет.