«Задержан 47-летний гражданин России»: ФСБ предотвратила теракт в административном здании Екатеринбурга

В Екатеринбурге силовики пресекли деятельность 47-летнего гражданина России, который намеревался совершить теракт в отношении административного объекта в Кировском районе города. Мужчина, планировавший дестабилизировать работу региональных органов власти, был задержан в рамках совместной спецоперации ФСБ и военной контрразведки. В его доме было обнаружено пять самодельных зажигательных устройств. Возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к террористическому акту».

Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ предотвратили теракт против органов власти в Екатеринбурге, сообщает Центр общественных связей ФСБ.

«В результате совместной спецоперации УФСБ России по Свердловской области и органов военной контрразведки при подготовке к реализации преступного умысла задержан 47-летний гражданин России, намеревавшийся совершить в отношении административного объекта в Кировском районе Екатеринбурга террористический акт», — говорится в сообщении.

Также были проведены оперативные мероприятия по месту жительства задержанного — там силовики обнаружили и изъяли пять самодельных зажигательных устройств.

«Являясь сторонником организаций и движений, признанных в нашей стране террористическими и экстремистскими, своими действиями он планировал посеять панические настроения среди местного населения и тем самым дестабилизировать работу муниципальных и региональных органов власти», — добавили в УФСБ.

В отношении мужчины возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Приготовление к террористическому акту».

ФСБ России предотвратила террористический акт в административном здании в Екатеринбурге

Деятельность ФСБ по борьбе с терроризмом

8 ноября в Херсонской области была пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы СБУ. Сотрудники ФСБ задержали девять граждан Украины. У задержанных изъяли свыше 5 кг пластита, электродетонаторы, исполнительные устройства. Также были изъяты три готовых к использованию самодельных взрывных устройства, стрелковое оружие и боеприпасы, спецсредства разведки.

При этом их кураторы — сотрудники СБУ Самир Шукюров, Виктор Хомяк и Дмитрий Сидей — находятся за пределами РФ. Заведено дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 361 УК РФ («Акт международного терроризма»).

2 ноября силовики предотвратили диверсию украинских спецслужб на объекте энергетической инфраструктуры в Крыму. В результате оперативно-разыскных мероприятий был задержан гражданин Украины 1978 года рождения, завербованный СБУ. У него изъяли три взрывных устройства фугасного типа, инструкции по их использованию и схему расположения опор ЛЭП в одном из районов Крыма.

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28 октября была задержана группа из четырёх человек, планировавших теракт на одном из административных объектов в Ставропольском крае. Задержанные были сторонниками идеологии украинских националистических организаций. В результате обыска мест их проживания и тайника найдены огнестрельное оружие, взрывные устройства и компоненты для изготовления зажигательной смеси.

24 октября было возбуждено уголовное дело в отношении 57-летнего гражданина Украины Наримана Билялова, известного также как Иса Акаев. Он организовал незаконное вооружённое формирование «Исламский батальон «Крым» с целью нарушения территориальной целостности России. С июня 2014 года по настоящее время, руководя батальоном, он принимает непосредственное участие в боевых действиях против ВС РФ. Билялов объявлен в международный розыск.

Также был задержан 20-летний мужчина по подозрению в финансировании НВФ «Исламский батальон «Крым».

В тот же день в Пятигорске сотрудники ФСБ задержали сторонников запрещённой организации «Исламское государство»*, готовивших взрыв в отделе полиции. Злоумышленниками оказались граждане республик Центрально-Азиатского региона. У них нашли компоненты и поражающие элементы для самодельных бомб, а также переписку с другими участниками террористической организации, изобличающую их намерения.

12 октября была предотвращена подготовка украинскими спецслужбами диверсионно-террористического акта на одном из транспортно-логистических терминалов в Брянске. Силовики задержали гражданина Украины 1967 года рождения, который по заданию СБУ прибыл из Киева транзитом через Эстонию в одну из приграничных областей РФ. Задержанный под контролем специалиста-взрывотехника украинской спецслужбы осуществил сборку СВУ.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.