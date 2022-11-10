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ФСБ предотвратила теракт в Екатеринбурге

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ФСБ России предотвратила террористический акт в административном здании в Екатеринбурге.
ФСБ предотвратила теракт в Екатеринбурге
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Свердловской области.

«...задержан 47-летний гражданин Российской Федерации, намеревавшийся совершить в отношении административного объекта в Кировском районе Екатеринбурга террористический акт», — уточнили в ведомстве.

В ФСБ добавили, что мужчина, являясь сторонником организаций и движений, признанных террористическими и экстремистскими, планировал посеять панику среди местного населения и дестабилизировать работу муниципальных и региональных органов власти.

У него были изъяты пять самодельных зажигательных устройств.

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