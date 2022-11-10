ФСБ предотвратила теракт в Екатеринбурге

ФСБ России предотвратила террористический акт в административном здании в Екатеринбурге.

Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Свердловской области.

«...задержан 47-летний гражданин Российской Федерации, намеревавшийся совершить в отношении административного объекта в Кировском районе Екатеринбурга террористический акт», — уточнили в ведомстве.

В ФСБ добавили, что мужчина, являясь сторонником организаций и движений, признанных террористическими и экстремистскими, планировал посеять панику среди местного населения и дестабилизировать работу муниципальных и региональных органов власти.

У него были изъяты пять самодельных зажигательных устройств.