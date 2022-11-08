ТАСС: диверсант СБУ подорвался при попытке скрыться от преследования в Херсонской области

Диверсант Службы безопасности Украины (СБУ) подорвался при попытке уйти от преследования правоохранительными органами в Херсонской области. Об этом сообщили в экстренных службах региона.

РИА Новости