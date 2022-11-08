ТАСС: диверсант СБУ подорвался при попытке скрыться от преследования в Херсонской области
- РИА Новости
Отмечается, что сотрудники силовых ведомств проводили оперативно-разыскные мероприятия в Бериславе.
Агент СБУ подорвался при попытке скрыться от представителей силовых структур, передаёт ТАСС.
Ранее стало известно, что в Херсонской области ФСБ пресекла деятельность диверсионно-разведывательной группы СБУ, в задачи которой входило совершение терактов против высокопоставленных руководителей администрации региона.