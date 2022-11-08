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ТАСС: диверсант СБУ подорвался при попытке скрыться от преследования в Херсонской области

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Диверсант Службы безопасности Украины (СБУ) подорвался при попытке уйти от преследования правоохранительными органами в Херсонской области. Об этом сообщили в экстренных службах региона.
ТАСС: диверсант СБУ подорвался при попытке скрыться от преследования в Херсонской области
  • РИА Новости

Отмечается, что сотрудники силовых ведомств проводили оперативно-разыскные мероприятия в Бериславе.

Агент СБУ подорвался при попытке скрыться от представителей силовых структур, передаёт ТАСС.

Ранее стало известно, что в Херсонской области ФСБ пресекла деятельность диверсионно-разведывательной группы СБУ, в задачи которой входило совершение терактов против высокопоставленных руководителей администрации региона.

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