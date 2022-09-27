Цифровая отсрочка: опубликован список специальностей, обладателей которых могут освободить от частичной мобилизации

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России представило список профессий, обладатели которых могут быть освобождены от частичной мобилизации. В перечень входит 195 специальностей, включая области IТ, медиа, ядерной энергетики, информационной и компьютерной безопасности, промышленности и машиностроения.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций опубликовало список из 195 специальностей в IТ и медиа, обладатели которых не подпадают под частичную мобилизацию. Соответствующий документ был опубликован на сайте ведомства.

«Цифровые сервисы проникают во все значимые сферы жизни и отрасли экономики, поэтому зачастую разработка для них IТ-решений невозможна без привлечения отраслевых специалистов. Это особенно актуально с учётом поставленной президентом задачи обеспечить цифровую зрелость ключевых отраслей экономики и социальной сферы на основе отечественных разработок», — отмечается в комментарии в официальном Telegram-канале ведомства.

В министерстве подчеркнули, что список был составлен с учётом предложений от системообразующих компаний и отраслевых ассоциаций.

Среди 195 специальностей и направлений подготовки высшего образования — математика, физика, ядерная энергетика и теплофизика, астрономия, химия, картография и геоинформатика, перевод и переводоведение, архитектура, строительство, биология, менеджмент.

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Кроме того, от участия в частичной мобилизации будут освобождены специалисты в сфере информационной и компьютерной безопасности, обеспечения законности и правопорядка, самолётостроения и вертолётостроения, радиотехники, машиностроения.

При этом наличие специальности, необходимой для освобождения от частичной мобилизации, и работа в аккредитованной IT-компании или в операторе связи «само по себе не даёт права на освобождение от призыва». Для этого сотрудник должен «выполнять критически важные функции», подчеркнули в ведомстве.

Глава Минцифры Максут Шадаев ранее сообщил, что 27 сентября на портале «Госуслуги» появится функция подачи заявления для получения отсрочки от призыва.

Сотрудник должен написать на портале «Госуслуги» заявление и прикрепить к нему форму, подтверждающую соответствие необходимым критериям. Этот документ требует наличия электронной подписи гендиректора организации, где работает специалист, подающий заявление на получение отсрочки.

«Предлагаем не ждать запуска сервиса и уже сейчас начать заполнять эту форму, чтобы оперативно подписать её у работодателя»,— говорится в сообщении Минцифры.

Инструкция по заполнению формы опубликована в Telegram-канале ведомства.

Важные направления

Напомним, что ранее Минобороны РФ также распространило перечень с категориями граждан, которые не подпадают под частичную мобилизацию.

В него вошли граждане, работающие в сфере разработки и внедрения решений в области информационных технологий и обеспечения функционирования информационной инфраструктуры.

Также от частичной мобилизации будут освобождены сотрудники российских операторов связи, сотрудники организаций, обеспечивающих стабильность национальной платёжной системы и инфраструктуры финансового рынка.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Глава государства отметил, что эта мера необходима для защиты суверенитета и территориальной целостности РФ.

Путин подчеркнул, что призыву подлежат только те мужчины, которые состоят в запасе, проходили армейскую службу, имеют определённые военно-учётные специальности и боевой опыт. Все мобилизованные граждане пройдут дополнительную военную подготовку.

Военнослужащие РФ

РИА Новости

© Анна Садовникова

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что планируется призвать 300 тыс. человек.

Позднее в Генштабе ВС РФ сообщили, что в первую очередь будут призываться стрелки, танкисты, артиллеристы и механики-водители. Мобилизации подлежат представители рядового, сержантского и офицерского составов.

Возрастной порог рядовых и сержантов запаса, которые подлежат призыву, составляет 35 лет, младших офицеров (лейтенанты, старшие лейтенанты, капитаны) — 50 лет, старших офицеров (майор, подполковник, полковник) — 55 лет, подчеркнули в Генштабе.

Все мобилизованные получат денежные выплаты, социальные гарантии и статус как служащие по контракту, сообщил представитель Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) контр-адмирал Владимир Цимлянский.

Позднее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что парламент в ближайшее время примет законы о кредитных каникулах и сохранении трудовых гарантий для мобилизованных граждан.