Лукашенко прокомментировал сообщения об уехавших из России после объявления частичной мобилизации

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал сообщения об уехавших из России после объявления в стране частичной мобилизации.

«У России 25 млн мобилизационный ресурс. Ну хорошо, пусть убежали, ну 30 тыс., ну 50 тыс. Они что, если бы тут остались, они что, нашими людьми бы были? Ну пусть бегут», — сказал белорусский лидер в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. Трансляцию их встречи вёл телеканал «Россия 24».

Ранее депутат грузинского парламента Нона Мамулашвили со ссылкой на заявление правительства сообщила, что с 26 сентября Грузия может закрыть границы для россиян призывного возраста.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что частичная мобилизация коснётся отслуживших, с боевым опытом, имеющих востребованную военно-учётную специальность, она не коснётся в том числе тех, кто не служил и не имеет военного опыта.