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Депутат парламента Грузии Мамулашвили допустила закрытие границ для мужчин из России

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С 26 сентября Грузия может закрыть границы для россиян призывного возраста, заявила депутат грузинского парламента Нона Мамулашвили со ссылкой на заявление правительства.

«Поток россиян на территории Грузии довольно большой, для нас это, естественно, очень серьёзная проблема. Грузинское правительство до сих пор ничего не предприняло, чтобы остановить этот массовый наплыв россиян в Грузию», — сказала она.

По словам политика, власти страны предупредили о закрытии границы для россиян в возрасте от 18 до 55 лет с 26 сентября.

«Насколько они (правительство. — RT) нам объяснили, в понедельник они будут закрывать границы», — добавила Мамулашвили.

Сотрудники пограничной службы Комитета национальной безопасности Казахстана ранее задержали трёх граждан России, пытавшихся перейти границу в обход пунктов пропуска. 

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