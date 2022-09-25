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В Казахстане пограничники задержали трёх россиян

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Сотрудники пограничной службы Комитета национальной безопасности Казахстана задержали трёх граждан России, пытавшихся перейти границу в обход пунктов пропуска. Об этом сообщила пресс-служба комитета.
В Казахстане пограничники задержали трёх россиян
  • РИА Новости

«Свои действия нарушители объясняют стремлением уклониться от проводимой на территории России частичной мобилизации», — уточняется в сообщении.

24 сентября президент России Владимир Путин подписал закон о наказании за мародёрство в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Также президент подписал указы о лишении свободы на срок до 10 лет за дезертирство и неявку военнослужащих на службу по призыву, за добровольную сдачу в плен и за отказ участвовать в боевых действиях.

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