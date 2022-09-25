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Володин: частичная мобилизация должна пройти в соответствии с законодательством

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Частичная мобилизация должна проходить в соответствии с законодательством, каждый случай необходимо разбирать отдельно, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Володин: частичная мобилизация должна пройти в соответствии с законодательством
  • РИА Новости

«Важно, чтобы частичная мобилизация прошла в соответствии с законодательством», — написал Володин в своём Telegram-канале.

По его словам, каждый случай необходимо разбирать отдельно, а в случае допущения ошибки её необходимо исправить.

Он пообещал, что власти будут реагировать на обращения и никого не оставят один на один с проблемами.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о наказании за мародёрство в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Также президент подписал указы о лишении свободы на срок до десяти лет за дезертирство и неявку военнослужащих на службу по призыву, за добровольную сдачу в плен и отказ участвовать в боевых действиях.

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