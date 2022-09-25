Мизулина: в интернете распространено более 2,1 млн фейков о частичной мобилизации
- РИА Новости
«На данный момент, по данным мониторинга «Лиги безопасного интернета», распространено боле 2,1 млн фейковых сообщений о проведении частичной мобилизации», — приводит её слова РИА Новости.
Мизулина сообщила, что в интернете также зафиксировано 936 тыс. фейковых сообщений о проведении референдумов на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об огромном числе фейков о частичной мобилизации в соцсетях.
Министерство обороны России разъяснило порядок проведения частичной мобилизации, о которой 21 сентября объявил глава государства Владимир Путин.