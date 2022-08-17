Впервые с 20 марта: в России за сутки выявили более 30 тыс. новых случаев COVID-19

В России за сутки зафиксировали 33 106 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Впервые с 20 марта суточный прирост новых заболевших превысил 30 тыс. Как отметили в Роспотребнадзоре, подъём заболеваемости в стране происходит в условиях циркуляции субвариантов ВА.4 и ВА.5 штамма «омикрон». Их основные симптомы — головная боль, осиплость, насморк, поражения ЖКТ, повышенная сонливость и нарушения сна. При этом регионам, где недельный показатель заболеваемости ковидом превышает 50 случаев на 100 тыс. жителей, рекомендовано ввести масочный режим. В Госдуме назвали эту меру правомерной и своевременной.

В России впервые за минувшие сутки выявили 33 106 новых заболевших коронавирусной инфекцией (днём ранее — 23 909) — число подтверждённых случаев COVID-19 превысило 30 тыс. впервые с 20 марта (31 035). По данным Роспотребнадзора, рост заболеваемости коронавирусом в стране происходит в условиях циркуляции геновариантов ВА.4 и ВА.5 штамма «омикрон».

«Превалирующие на сегодняшний день субварианты BA.4/BA.5 штамма «омикрон» отличаются более высокой контагиозностью, но более лёгким клиническим течением. Вместе с тем заражение такими штаммами может представлять опасность для не привитых от коронавируса и не переболевших ранее лиц, а также для людей из групп риска — старше 65 лет и имеющих хронические заболевания», — говорится в сообщении ведомства.

По словам врача-инфекциониста Евгения Тимакова, обоняние при заболевании новыми вариантами COVID-19 пропадает гораздо реже.

«Это головная боль, это осиплость, это насморк, поражения ЖКТ (желудочно-кишечного тракта. — RT), повышенная потливость и нарушения сна», — сказал он, описывая основные симптомы субвариантов ВА.4, ВА.5 и ВА.2.75, передаёт ТАСС.

Больше всего новых случаев за прошедшие 24 часа выявлено в Москве (10 241, впервые с 16 февраля в столице свыше 10 тыс. заболевших), Санкт-Петербурге (3881) и Московской области (1968).

За этот период было зафиксировано 3167 госпитализаций, что на 7,2% больше по сравнению с 16 августа (3411). При этом в 39 регионах отмечен рост числа госпитализаций, в 42 — снижение. За сутки выздоровели 22 680 человек, от осложнений, развившихся на фоне COVID-19, и сопутствующих заболеваний за последние сутки умерли 63 пациента.

Как заявил врач-инфекционист Николай Малышев, пик заболеваемости коронавирусом в Москве придётся на начало сентября, когда завершится период отпусков.

«Сначала будет повышение в ближайшую неделю, потом через какое-то время снижение, недели через две-три. Причём это будет постепенно. Сейчас разгорается постепенно, всё усиливаться будет», — цитирует его РИА Новости.

В свою очередь, заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко заметил, что, несмотря на увеличение числа новых заболевших, не стоит вводить ограничительные меры по всей стране. «Вводить и отменять (ограничения) на всю огромную страну нельзя, в каждом регионе нужно смотреть на ситуацию. Тем более что у нас в каждом субъекте работают штабы по коронавирусу», — пояснил он.

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Между тем накануне Роспотребнадзор выступил с рекомендацией по введению масочного режима в регионах, где недельный показатель заболеваемости ковидом превышает 50 случаев на 100 тыс. жителей.

«В субъектах Российской Федерации, где уровень недельного показателя заболеваемости превышает 50 случаев на 100 тыс. населения, целесообразно рекомендовать ношение масок в общественных местах, в местах скопления людей, в транспорте и в закрытых помещениях (по месту работы или учёбы). Письмо с соответствующими рекомендациями направлено в территориальные органы и организации Роспотребнадзора», — говорилось в сообщении.

Рекомендация Роспотребнадзора по возобновлению масочного режима в регионах с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой является «правомерной и своевременной», заявил RT первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов.

«Мы прошли два страшных года, когда умирали люди, была очень большая заболеваемость, поэтому я надеюсь, что россияне понимают: нужно в первую очередь начинать с себя. Начиная с масок и заканчивая социальной дистанцией, мытьём рук... Самим надо понять, что это реальная опасность, и беречь себя», — подчеркнул он, добавив, что информирование о COVID-19 «должно быть усилено».

В свою очередь, зампред комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина заметила, что ношение масок при наличии болезни — «правило хорошего тона».

«Я думаю, что маска нужна там, где есть большое скопление людей, особенно в медицинских учреждениях. Людям, которые идут в поликлиники, в больницы, в торговые центры, маска не то что не повредит, она будет защищать человека, который ещё здоров, и того, кто болен», — указала собеседник RT.