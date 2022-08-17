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Впервые с 20 марта: в России за сутки выявили более 30 тыс. новых случаев COVID-19

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Роман Шимаев, Анастасия Белоусова
В России за сутки зафиксировали 33 106 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Впервые с 20 марта суточный прирост новых заболевших превысил 30 тыс. Как отметили в Роспотребнадзоре, подъём заболеваемости в стране происходит в условиях циркуляции субвариантов ВА.4 и ВА.5 штамма «омикрон». Их основные симптомы — головная боль, осиплость, насморк, поражения ЖКТ, повышенная сонливость и нарушения сна. При этом регионам, где недельный показатель заболеваемости ковидом превышает 50 случаев на 100 тыс. жителей, рекомендовано ввести масочный режим. В Госдуме назвали эту меру правомерной и своевременной.
Впервые с 20 марта: в России за сутки выявили более 30 тыс. новых случаев COVID-19
  • АГН «Москва»
  • © Гришкин Денис

В России впервые за минувшие сутки выявили 33 106 новых заболевших коронавирусной инфекцией (днём ранее — 23 909) — число подтверждённых случаев COVID-19 превысило 30 тыс. впервые с 20 марта (31 035). По данным Роспотребнадзора, рост заболеваемости коронавирусом в стране происходит в условиях циркуляции геновариантов ВА.4 и ВА.5 штамма «омикрон».

«Превалирующие на сегодняшний день субварианты BA.4/BA.5 штамма «омикрон» отличаются более высокой контагиозностью, но более лёгким клиническим течением. Вместе с тем заражение такими штаммами может представлять опасность для не привитых от коронавируса и не переболевших ранее лиц, а также для людей из групп риска — старше 65 лет и имеющих хронические заболевания», — говорится в сообщении ведомства.

По словам врача-инфекциониста Евгения Тимакова, обоняние при заболевании новыми вариантами COVID-19 пропадает гораздо реже.

«Это головная боль, это осиплость, это насморк, поражения ЖКТ (желудочно-кишечного тракта. — RT), повышенная потливость и нарушения сна», — сказал он, описывая основные симптомы субвариантов ВА.4, ВА.5 и ВА.2.75, передаёт ТАСС.

Больше всего новых случаев за прошедшие 24 часа выявлено в Москве (10 241, впервые с 16 февраля в столице свыше 10 тыс. заболевших), Санкт-Петербурге (3881) и Московской области (1968).

За этот период было зафиксировано 3167 госпитализаций, что на 7,2% больше по сравнению с 16 августа (3411). При этом в 39 регионах отмечен рост числа госпитализаций, в 42 — снижение. За сутки выздоровели 22 680 человек, от осложнений, развившихся на фоне COVID-19, и сопутствующих заболеваний за последние сутки умерли 63 пациента.

Как заявил врач-инфекционист Николай Малышев, пик заболеваемости коронавирусом в Москве придётся на начало сентября, когда завершится период отпусков.

«Сначала будет повышение в ближайшую неделю, потом через какое-то время снижение, недели через две-три. Причём это будет постепенно. Сейчас разгорается постепенно, всё усиливаться будет», — цитирует его РИА Новости.

В свою очередь, заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко заметил, что, несмотря на увеличение числа новых заболевших, не стоит вводить ограничительные меры по всей стране. «Вводить и отменять (ограничения) на всю огромную страну нельзя, в каждом регионе нужно смотреть на ситуацию. Тем более что у нас в каждом субъекте работают штабы по коронавирусу», — пояснил он.

  • © РИА Новости / Илья Наймушин

Между тем накануне Роспотребнадзор выступил с рекомендацией по введению масочного режима в регионах, где недельный показатель заболеваемости ковидом превышает 50 случаев на 100 тыс. жителей.

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«В субъектах Российской Федерации, где уровень недельного показателя заболеваемости превышает 50 случаев на 100 тыс. населения, целесообразно рекомендовать ношение масок в общественных местах, в местах скопления людей, в транспорте и в закрытых помещениях (по месту работы или учёбы). Письмо с соответствующими рекомендациями направлено в территориальные органы и организации Роспотребнадзора», — говорилось в сообщении.

Рекомендация Роспотребнадзора по возобновлению масочного режима в регионах с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой является «правомерной и своевременной», заявил RT первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов.

«Мы прошли два страшных года, когда умирали люди, была очень большая заболеваемость, поэтому я надеюсь, что россияне понимают: нужно в первую очередь начинать с себя. Начиная с масок и заканчивая социальной дистанцией, мытьём рук... Самим надо понять, что это реальная опасность, и беречь себя», — подчеркнул он, добавив, что информирование о COVID-19 «должно быть усилено».

В свою очередь, зампред комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина заметила, что ношение масок при наличии болезни — «правило хорошего тона».

«Я думаю, что маска нужна там, где есть большое скопление людей, особенно в медицинских учреждениях. Людям, которые идут в поликлиники, в больницы, в торговые центры, маска не то что не повредит, она будет защищать человека, который ещё здоров, и того, кто болен», — указала собеседник RT.

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