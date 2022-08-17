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Врач Асанов посоветовал соблюдать правила ЗОЖ, чтобы не болеть осенью

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Заведующий взрослой поликлиникой Видновской РКБ Минздрава Подмосковья Тимур Асанов рассказал, как защититься от осенних недугов: боли в суставах, сердечно-сосудистых заболеваний, головной боли и депрессии.
Врач Асанов посоветовал соблюдать правила ЗОЖ, чтобы не болеть осенью
  • Gettyimages.ru

В беседе с Общественной службой новостей врач напомнил, что осенью обостряются хронические заболевания, может возникнуть аллергия.

Причина всех этих проблем со здоровьем — похолодание и дефицит солнечного света.

Для того чтобы оградить себя от осенних недугов, необходимо придерживаться чёткого распорядка дня, сбалансированного рациона, чаще бывать на свежем воздухе, заниматься физическими упражнениями.

«Ну и, конечно, не забываем о типовых осенних заболеваниях, таких как грипп и коронавирус. Но с ними всё просто: достаточно пройти вакцинацию, чтобы с уверенностью встретить грядущий эпидсезон», — резюмировал Асанов.

Ранее в беседе с URA.RU терапевт, иммунолог Ирина Ярцева заявила, что в преддверии осени следует привиться против коронавируса, гриппа, а части россиян — ещё и против пневмококка.

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