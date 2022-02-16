На 10,3% меньше по сравнению с 15 февраля: в России за сутки госпитализированы 19 573 человека с COVID-19

В России за минувшие сутки госпитализированы 19 573 человека с коронавирусом, что на 10,3% меньше, чем днём ранее (21 833). Прирост числа новых случаев COVID-19 в стране составил 179 284. Полностью выздоровели 172 468 человек, скончались 748 пациентов. НИЦЭМ им. Гамалеи в ближайшее время получит разрешение на проведение клинических исследований препарата от коронавируса на основе моноклональных антител, сообщил Александр Гинцбург.

В России за последние сутки госпитализировали 19 573 человека с диагнозом «коронавирусная инфекция» — на 10,3% меньше, чем за день до этого (21 833).

Суточный прирост числа пациентов с COVID-19 по всей стране составил 179 284 (14 февраля был зафиксирован показатель 166 631). Больше всего новых случаев выявлено в Москве (11 262).

За последние сутки полностью выздоровели 172 468 пациентов, 748 человек скончались. Общее число зарегистрированных в России случаев коронавируса достигло 14 659 880.

Антитела к коронавирусному штамму «омикрон» плохо нейтрализуют предыдущие варианты SARS-CoV-2, отметил вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

«Сейчас появились данные, что нейтрализующие антитела, которые вырабатываются в ответ на «омикрон», довольно плохо нейтрализуют предыдущие штаммы. «Дельта» у нас ещё остаётся, остальные уже почти никакой роли не играют в развитии этой эпидемии», — заметил он в интервью радио Sputnik.

По его словам, переболевшим «омикроном» следует вакцинироваться, чтобы получить полноценную защиту от других мутаций коронавирусной инфекции.

«Нужно вакцинироваться через пару-тройку месяцев. Всё-таки нужно полноценно выздороветь от инфекции, получить иммунитет, который даёт «омикрон», а потом вы можете вакцинироваться. Вакцина усилит иммунитет не только против «омикрона», но и против других вирусов. Так мы будем бороться с «хвостом» пандемии, когда уже спадёт основная эпидемия, тут будет помогать вакцинация», — добавил он.

Ситуация с коронавирусной инфекцией в России будет спокойной в ближайшие месяцы, так как значительная часть населения переболела омикрон-штаммом, считает основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований «ДНКОМ» Андрей Исаев.

«Судя по тому, что большинство населения переболело «омикроном», скорее всего, ситуация по коронавирусу будет довольно спокойной по крайней мере до майских праздников. Но важно понимать: мы не можем предугадать, что принесёт нам мутагенез вируса, не даст ли он новых штаммов», — приводит его слова ТАСС.

АГН «Москва»

© Зыков Кирилл

Можно говорить о тенденции к снижению заболеваемости коронавирусом в Московском регионе, добавил доктор медицинских наук врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

«Она (эпидемическая ситуация. — RT) неизбежно улучшится: число заражённых сойдёт на нет, потому что людей конечное число, это не может продолжаться бесконечно. Все познакомятся в той или иной форме с вирусом, в том числе в форме вакцины… Надо иметь в виду, что люди могут болеть повторно, в том числе и вакцинированные, поэтому... будет некая пробуксовка по времени… Я думаю, сейчас поэтому и есть плато», — цитирует его РИА Новости.

Согласно данным столичного оперштаба, за последние сутки в Москве госпитализированы 1036 человек с COVID-19. За этот период выявили 11 262 новых заболевших, выздоровели 37 779 пациентов, скончались 87 человек. У всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на COVID-19.

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи в ближайшее время получит разрешение на проведение клинических исследований препарата от коронавирусной инфекции на основе моноклональных антител. Об этом заявил директор центра Александр Гинцбург.

«Пакет документов для получения разрешения на клинические исследования подан. Насколько я знаю, в ближайшее время должно быть получено разрешение», — пояснил он.

В декабре 2020 года в НИЦЭМ им. Гамалеи сообщили, что занимаются разработкой препарата для лечения COVID-19 на основе моноклональных антител. Аналогом лечился 45-й президент США Дональд Трамп. 16 января стало известно, что в центре им. Гамалеи начались исследования этого лекарственного средства. Они продлятся примерно три-четыре месяца.

Кроме того, Гинцбург рассказал о ходе испытаний назальной вакцины «Спутник V», которые начались во второй половине января: «53 человека на вчерашнее утро были вакцинированы. Никаких осложнений у добровольцев нет».

По его словам, препарат не опасен для организма, поскольку в нём нет живого вируса.

Накануне заммэра Москвы Анастасия Ракова также сообщила, что на базе шести городских поликлиник стартовали клинические исследования назальной вакцины компании «Генериум».

31 января в Москве началась бесплатная добровольная вакцинация подростков в возрасте от 12 до 17 лет от коронавируса «Спутником М».