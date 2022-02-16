Иммунолог Жемчугов заявил, что Москва вышла на плато по заболеваемости коронавирусом

Москва вышла на плато по заболеваемости коронавирусом. Об этом заявил врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

«Она (эпидемиологическая ситуация. — RT) неизбежно улучшится — число заражённых сойдёт на нет, потому что людей конечное число, это не может продолжаться бесконечно. Надо иметь в виду, что люди могут болеть повторно, в том числе и вакцинированные, поэтому... будет некая пробуксовка по времени... я думаю, сейчас поэтому и есть плато», — цитирует Жемчугова РИА Новости.

По его словам, для составления более правильной картины необходимо сравнивать число положительных COVID-тестов с общим количеством тестирований на коронавирус.

Ранее в оперштабе Москвы заявили о включении данных экспресс-тестов в статистику по числу выявленных случаев инфицирования COVID-19.

Депутат Госдумы, заслуженный врач России Татьяна Кусайко в беседе с НСН рассказала, как изменилась отечественная система реабилитации для пациентов, перенёсших коронавирусную инфекцию.