Гинцбург: в Москве нет детей в возрасте 6—11 лет без антител к коронавирусу

У всех московских детей в возрасте от шести до 11 лет есть антитела к коронавирусу. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Есть проблема. Когда мы начали первый предскрининг этой возрастной группы детей (6—11 лет. — RT), то детей отрицательных по антителам к COVID-19 просто-таки нет в этой возрастной группе. Потому что это сейчас фон в этой популяции детишек по антителам. Невозможно найти тех, кто не сталкивался с коронавирусом. Были идеи искать их где-нибудь подальше от Москвы, от больших городов, но, сами понимаете, организационно это просто-таки нереалистично», — цитирует Гинцбурга Интерфакс.

Из-за этого учёным пришлось вносить изменения в протокол клинических исследований.

«Поэтому мы сейчас срочно подаём поправку к нашему протоколу, надеюсь, нам быстро дадут разрешение на то, что нижняя граница по антителам будет не ноль, а по крайней мере 100 международных единиц BAU», — рассказал он.

31 января Гинцбург сообщил, что в России через 18—20 дней начнётся набор детей 6—11 лет для исследования вакцины против COVID-19.

В январе он заявил о необходимости вакцинировать от коронавируса 70—80% детей.

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с URA.RU дала рекомендации по восстановлению после «омикрона».