В России создают аналог лекарства, которым лечили от COVID-19 Трампа

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Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи занимается разработкой препарата для лечения коронавируса на основе моноклональных антител. Подобным препаратом лечился президент США Дональд Трамп.
В России создают аналог лекарства, которым лечили от COVID-19 Трампа
  • Reuters
  • © Erin Scott

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на директора центра Александра Гинцбурга.

«Да, по некоторым направлениям мы сейчас получили гранты… одна из моих основных лабораторий исключительно этим и занимается (разработкой препарата. — RT)», — сказал учёный.

Он рассказал, что речь идёт о моноклональных антителах, которые «защищают (от вируса и находятся. — RT) в плазме переболевших».

«Только которые будут получаться генно-инженерным способом вне организма человека и в концентрированном виде», — подчеркнул Гинцбург.

Он добавил, что к концу 2021 года сможет рассказать о положительных результатах работы, «а может быть, даже и раньше, может быть, даже и осенью».

В начале октября Дональду Трампу, заболевшему COVID-19, сделали инъекцию «коктейля из антител» от фирмы Regeneron.

После этого президент США рассказал, что почувствовал себя героем комиксов Суперменом.

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