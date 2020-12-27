В России создают аналог лекарства, которым лечили от COVID-19 Трампа
- Reuters
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Об этом пишет ТАСС со ссылкой на директора центра Александра Гинцбурга.
«Да, по некоторым направлениям мы сейчас получили гранты… одна из моих основных лабораторий исключительно этим и занимается (разработкой препарата. — RT)», — сказал учёный.
Он рассказал, что речь идёт о моноклональных антителах, которые «защищают (от вируса и находятся. — RT) в плазме переболевших».
«Только которые будут получаться генно-инженерным способом вне организма человека и в концентрированном виде», — подчеркнул Гинцбург.
Он добавил, что к концу 2021 года сможет рассказать о положительных результатах работы, «а может быть, даже и раньше, может быть, даже и осенью».
В начале октября Дональду Трампу, заболевшему COVID-19, сделали инъекцию «коктейля из антител» от фирмы Regeneron.
После этого президент США рассказал, что почувствовал себя героем комиксов Суперменом.