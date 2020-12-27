В России создают аналог лекарства, которым лечили от COVID-19 Трампа

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи занимается разработкой препарата для лечения коронавируса на основе моноклональных антител. Подобным препаратом лечился президент США Дональд Трамп.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на директора центра Александра Гинцбурга.

«Да, по некоторым направлениям мы сейчас получили гранты… одна из моих основных лабораторий исключительно этим и занимается (разработкой препарата. — RT)», — сказал учёный.

Он рассказал, что речь идёт о моноклональных антителах, которые «защищают (от вируса и находятся. — RT) в плазме переболевших».

«Только которые будут получаться генно-инженерным способом вне организма человека и в концентрированном виде», — подчеркнул Гинцбург.

Он добавил, что к концу 2021 года сможет рассказать о положительных результатах работы, «а может быть, даже и раньше, может быть, даже и осенью».

В начале октября Дональду Трампу, заболевшему COVID-19, сделали инъекцию «коктейля из антител» от фирмы Regeneron.

После этого президент США рассказал, что почувствовал себя героем комиксов Суперменом.