Трампу после выявления COVID-19 сделали инъекцию «коктейля из антител»

Американский лидер Дональд Трамп, заболевший коронавирусной инфекцией COVID-19, чувствует себя утомлённым, ему сделали инъекцию «коктейля из антител» от фирмы Regeneron. Об этом говорится в заявлении лечащего врача Шона Конли, опубликованном пресс-службой Белого дома.

«На вторую половину дня президент остаётся утомлённым, но находится в хорошем настроении», — говорится в заявлении.

Как отметил Конли, Трамп получил инъекцию «коктейля из антител» от фирмы Regeneron.

Кроме того, глава государства принимает витамин D, цинк, фамотидин, мелатонин и аспирин.

У Меланьи Трамп, также заболевшей COVID-19, отмечены мягкий кашель и головная боль.

2 октября Трамп сообщил, что у него и его супруги подтвердился коронавирус, они ушли на карантин.

Журнал Vanity Fair, ссылаясь на источники, писал, что у Трампа наблюдаются кашель и температура.