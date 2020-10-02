Трампу после выявления COVID-19 сделали инъекцию «коктейля из антител»
- Reuters
«На вторую половину дня президент остаётся утомлённым, но находится в хорошем настроении», — говорится в заявлении.
Как отметил Конли, Трамп получил инъекцию «коктейля из антител» от фирмы Regeneron.
Кроме того, глава государства принимает витамин D, цинк, фамотидин, мелатонин и аспирин.
У Меланьи Трамп, также заболевшей COVID-19, отмечены мягкий кашель и головная боль.
An update from President @realDonaldTrump's physician: pic.twitter.com/cTsXO4Df6b— Kayleigh McEnany (@PressSec) October 2, 2020
2 октября Трамп сообщил, что у него и его супруги подтвердился коронавирус, они ушли на карантин.
Журнал Vanity Fair, ссылаясь на источники, писал, что у Трампа наблюдаются кашель и температура.