Vanity Fair: у Трампа наблюдаются кашель и температура

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У американского лидера Дональда Трампа, заболевшего коронавирусной инфекцией COVID-19, наблюдаются кашель и температура. Об этом пишет журнал Vanity Fair со ссылкой на два источника в Республиканской партии.
Vanity Fair: у Трампа наблюдаются кашель и температура
  • Reuters

«Два республиканца, тесно контактировавшие с Белым домом, сказали мне, что в число симптомов Трампа входят кашель и температура», — говорится в статье.

Как отмечается, у супруги Трампа Меланьи, которая также заболела коронавирусом, выраженных симптомов нет.

По словам руководителя аппарата Белого дома Марка Медоуза, Трамп после обнаружения у него COVID-19 остаётся на работе и имеет слабо выраженные симптомы. 

«Президент остаётся в хорошем настроении, имеет слабо выраженные симптомы. Президент не только в хорошем настроении, но и очень энергичен», — цитирует ТАСС чиновника.

Он добавил, что за день получил от Трампа «пять или шесть заданий», какие он выполняет каждое утро.

В настоящее время, добавил Медоуз, врачи продолжают следить за состоянием здоровья президента США и первой леди.

2 октября Трамп сообщил, что у него и его супруги Меланьи подтвердилось заболевание коронавирусной инфекцией, они ушли на карантин.

После этого тесты на COVID-19 сдали госсекретарь США Майк Помпео, вице-президент Майк Пенс, а также кандидат в президенты США Джо Байден.

Их тесты дали отрицательный результат. 

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