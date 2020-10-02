Результат теста на коронавирус вице-президента США Пенса отрицательный
- Reuters
По его словам, в последние месяцы Пенс ежедневно сдаёт тесты на COVID-19.
«Этим утром вице-президент Пенс и его супруга сдали тест на коронавирус, результат оказался отрицательным», — написал О’Мэлли в Twitter.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что у него с супругой подтвердилось заболевание COVID-19. Глава Белого дома отметил, что они немедленно уходят на карантин.
Российский лидер Владимир Путин направил коллеге телеграмму с пожеланием скорейшего выздоровления.