Результат теста на коронавирус вице-президента США Пенса отрицательный

Вице-президент США Майк Пенс получил отрицательный результат теста на коронавирус. Об этом сообщил его пресс-секретарь Девин О’Мэлли.

По его словам, в последние месяцы Пенс ежедневно сдаёт тесты на COVID-19.

«Этим утром вице-президент Пенс и его супруга сдали тест на коронавирус, результат оказался отрицательным», — написал О’Мэлли в Twitter.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что у него с супругой подтвердилось заболевание COVID-19. Глава Белого дома отметил, что они немедленно уходят на карантин.

Российский лидер Владимир Путин направил коллеге телеграмму с пожеланием скорейшего выздоровления.